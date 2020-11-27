Safranbolu Belediye Başkanı Köse, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlarla sanal ortamda buluşacak
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Safranbolu Belediye Başkanı Köse, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlarla sanal ortamda buluşacak

27.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:47
Safranbolu Belediye Başkanı Köse, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlarla sanal ortamda buluşacak

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan, tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da Belediye Başkanı Elif Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlarla sosyal medya hesaplarından canlı yayında...

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan, tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da Belediye Başkanı Elif Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlarla sosyal medya hesaplarından canlı yayında buluşarak soruları cevaplayacak, çeşitli konularda uzman konuk alarak bilgiler aktaracak.

Başkan Köse, gazetecilere, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının vatandaşa hizmet vermeyi sınırlandırsa da dijital kanallarla hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşların evlerinde kalmak zorunda olduğu saatlerde evlerine konuk olacağını anlatan Köse, "Kovid-19 mücadelesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği hafta sonları evde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlar için online yayın yapacağım. Sosyal medya hesaplarım üzerinden canlı yayında her hafta farklı konu ve uzman konuklar yer alacak." diye konuştu.

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Sorulara cevap vereceğini aktaran Köse, şöyle devam etti:

"Dijital medya üzerinden gerçekleşecek canlı yanında vatandaşlar da hem bize hem de uzman konuğa sorular sorabilecek. İlk canlı yayın, göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Şevket Özkaya ile koronavirüs hakkında olacak. Sosyal hayatı devam ettirmek için kesintisiz hizmet fikriyle değişen şartlara uygun olarak etkinliklerin ve hizmetlerin formatını değiştiriyoruz. Safranbolu Belediyesi, dijital ortamdan sosyal hayatı desteklemeye devam edecek. Canlı yayınlarda, göğüs hatalıklarından psikolojik desteğe, dijital dönüşümden uzay bilimlerine, sanattan müziğe kadar birçok konu ve konuk yer alacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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