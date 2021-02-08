"Safahat", gençlerin rahat anlayacağı şiirlerden oluşan seçkiyle "Genç Safahat" adıyla basıldı

Mehmet Akif Ersoy'un şiir kitabı "Safahat", gençlerin rahat anlayacağı şiirlerden oluşan seçkiyle "Genç Safahat" adıyla basıldı.

Türkiye Yazarlar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Genç Safahat" kitabı, D. Mehmet Doğan tarafından yayına hazırlandı.

Akif'in, gençlerin bugün de kolaylıkla anlayabileceği dildeki şiirlerinin seçildiği kitabta, zor anlaşılacağı tahmin edilen önemli şiirlerden de bazı bölümler alındı.

Ortaöğretim çağındaki gençlerin ilgisini çekmesi amacıyla kitapta Erhan Dündar'ın yaptığı resimlere de yer verildi.

"Gençlerin Akif'in şiirinin tadına varmalarını önemsedik"

Kitabı yayına hazırlayan Doğan, Mehmet Akif'in çok önemli buldukları eserini ve şiirlerini sadeleştirip, düzyazıya çevirerek gençlere okutmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerin, Akif'in şiirinin tadına varmalarını önemsedik. Şiiri okurken, dikkatin dağılmaması için kelime açıklamalarını hemen mısraların yanına koyduk. Genç Safahat'ın, Safahat'ın mutlaka okunması gereken bir kitap olduğu düşüncesini gençlerimizin zihnine yerleştireceğini umuyoruz."

Gençlerin, "Genç Safahat"ı okuduktan sonra Safahat'ın bütün metnini okumak isteyeceğine işaret eden Doğan, "Safahat'ın çok sayıda baskısını piyasada bulmak mümkün. Çeşitli ebatlarda yayınlanan Safahat'lar rağbet görmeye devam ediyor. Bu ilgiyi okumaya dönüştürme konusundaki irade son yıllarda iyice zayıfladı. Biz de özellikle gençlerin bu kitaba yeniden yönelmeleri için böyle bir çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım