Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular yeni yıl hediyeleriyle karşılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular yeni yıl hediyeleriyle karşılandı

25.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:02
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular yeni yıl hediyeleriyle karşılandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yurt dışından gelen yolcular yeni yıl hediyeleriyle karşılandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yurt dışından gelen yolcular yeni yıl hediyeleriyle karşılandı.

Noel baba kostümlü animatör, gelen yolculara mutlu yıllar dileyerek hediye paketleri takdim etti. Duty free işletmecisi Dufry iş birliğiyle yapılan karşılama özellikle çocukların ilgisini çekti.

Öte yandan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar da havalimanında yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Can Bartu Vitor Hugo Erol Bulut Mustafa Er Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular yeni yıl hediyeleriyle karşılandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:09:10. #1.15#
title