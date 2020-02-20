Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin rapor 1 ay içinde hazırlanacak
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Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin rapor 1 ay içinde hazırlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın kaza inceleme raporuna yönelik çalışmaların devam ettiği, ön raporun bir ay içinde hazırlanacağı ve sonrasında da nihai raporun tamamlanacağı bildirildi.

20.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:22
Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin rapor 1 ay içinde hazırlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın kaza inceleme raporuna yönelik çalışmaların devam ettiği, ön raporun bir ay içinde hazırlanacağı ve sonrasında da nihai raporun tamamlanacağı bildirildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Havayollarına ait uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğramasına ilişkin bazı basın kuruluşlarında çıkan "kara kutuların yurt dışında incelendiği ve kaza raporunun yayınlandığına" dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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