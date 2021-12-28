Şabanözü'nde marketlere yönelik fiyat denetimi yapıldı - Haberler
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Şabanözü'nde marketlere yönelik fiyat denetimi yapıldı

Şabanözü'nde marketlere yönelik fiyat denetimi yapıldı
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Şabanözü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için ilçedeki marketleri denetledi.

ŞABANÖZÜ, ÇANKIRI (AA) - Şabanözü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için ilçedeki marketleri denetledi.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inceleme neticesinde gerekli mercilere raporları sunduklarını belirtti.

Vatandaşlara alışveriş yaparken tüm market fiyatlarını kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunan Özcan, "Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse, ilçemizde mercimeğin kilosu 3 farklı markette 12, 22 ve 43 lira olarak fiyat etiketine yansımakta. Birçok üründe marketler arasında fiyat farkları bu şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Özcan, Şabanözü Belediyesi olarak vatandaştan gelen şikayetleri tek tek değerlendirerek market denetimi yapacaklarını kaydetti.

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