Şabanözü'nde eğitim- öğretime 'kar' engeli

ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildi.

Şabanözü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için ilçemiz genelinde 25/03/2021 Perşembe günü eğitime ara verilmesine, hamile ve engelli personellerimize de idari izin verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI