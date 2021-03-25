Şabanözü'nde eğitim- öğretime 'kar' engeli
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Şabanözü'nde eğitim- öğretime 'kar' engeli

25.03.2021 00:16 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:21
Şabanözü'nde eğitim- öğretime 'kar' engeli

ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildi.

ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle  eğitim- öğretime bir gün ara verildi.

Şabanözü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için ilçemiz genelinde 25/03/2021 Perşembe günü eğitime ara verilmesine, hamile ve engelli personellerimize de idari izin verilmesine karar verilmiştir" denildi.


Şabanözü'nde eğitim- öğretime 'kar' engeli
Şabanözü'nde eğitim- öğretime 'kar' engeli
Şabanözü'nde eğitim- öğretime 'kar' engeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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