Şabanözü'nde eğitim- öğretime 'kar' engeli
25.03.2021 00:16 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:21
ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildi.
ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildi.
Şabanözü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için ilçemiz genelinde 25/03/2021 Perşembe günü eğitime ara verilmesine, hamile ve engelli personellerimize de idari izin verilmesine karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI