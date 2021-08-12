Sabancı Holding'in ilk 6 ayda konsolide net kârı 3 milyar 464 milyon TL oldu

Sabancı Holding yılın ilk yarısında, konsolide net satışlarını yüzde 30 artırarak 35 milyar 601 milyon TL seviyesine yükseltirken, Holdingin konsolide net karı 3 milyar 464 milyon TL oldu.

Sabancı Holding yılın ilk yarısında, konsolide net satışlarını yüzde 30 artırarak 35 milyar 601 milyon TL seviyesine yükseltirken, Holdingin konsolide net karı 3 milyar 464 milyon TL oldu.

Sabancı Holding yaptığı açıklamayla, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Paylaşılan bilgiye göre, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini devam ettirdiği birinci yarı yılda, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarıyla büyümeye devam eden Sabancı Holding, söz konusu dönemde konsolide net satışlarını yüzde 30 artırarak 35 milyar 601 milyon TL seviyesine yükseltti.

Aynı dönemde bilançosunu güçlendirmeye devam eden Holding'in konsolide net karı ise 3 milyar 464 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, son dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarından dolayı duydukları üzüntüyü paylaşarak, Sabancı Topluluğu'nun bu zorlu dönemde de tüm imkanlarıyla ülkesinin yanında durduğunun altını çizdi.

Holdingin ilk yarı performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alper, şunları kaydetti:

"2020 yılının başından bu yana dünya ekonomisinde derin izler bırakan Kovid-19 pandemisinin etkilerini bu dönemde de yaşamaya devam ettik. Pandeminin yarattığı tüm olumsuz koşullara rağmen büyümeye, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdürüyoruz. Açıkladığımız bu sonuçlar, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımlarının ne kadar önemli olduğunun da bir göstergesi.

Topluluk şirketlerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda belirsizlikler karşısında ortaya koyduğu esnek ve çevik yönetimi, güçlü tedarikçi ilişkileri, kaliteden ödün vermeyen kesintisiz hizmet anlayışı bu başarılı finansal performansın en önemli göstergesi. Bu kapsayıcı yaklaşım sayesinde bir yandan ana işlerimizi koruyup büyütürken, bir yandan da uygulamaya koyduğumuz 2021-2025 stratejimiz kapsamında Toplululuğumuzun geleceğini şekillendiriyor, dünyada yeni normalin oyun kurucu şirketleri arasında yerimizi alıyoruz."

"Banka dışı kombine gelirlerimiz yüzde 34 seviyesinde artış gösterdi"

Yılın ilk yarısında, Sabancı Topluluğu'nun faaliyet gösterdiği tüm alanlarda gelirlerini çift haneli seviyelerde yükselttiğini belirten Cenk Alper, söz konusu dönemde, banka dışı kombine gelirlerin yüzde 34 seviyesinde artış gösterdiğini aktardı.

Alper, özellikle sanayi ve yapı malzemeleri şirketlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda sergilediği yüksek satış performansını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Yapı Malzemeleri iş kolumuz bu dönemde yüzde 67'lik bir büyüme yakalarken banka dışı gelirlerimizdeki yükselişe öncülük etti. Çimsa markamız, dünyanın önde gelen beyaz çimento üreticilerinden Bunol'u bünyesine katarak, uluslararası yatırım ağını Avrupa'nın en teknolojik fabrikalarından biriyle taçlandırdı. Bu sayede Türkiye'deki lider konumunu küresel arenaya taşıdı. Sanayi iş kolumuz da yüzde 65 büyüyerek Sabancı Topluluğu'nun yıllardır süregelen üretim tutkusunu ve yetkinliğini ortaya koydu. Bu dönemde Kordsa ve Brisa şirketlerimiz uluslararası alanda ortaya koydukları performansla bir yandan yurt dışı pazarlardaki varlıklarını güçlendirirken diğer yandan yaptıkları katma değerli ihracatla ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdüler.

Bankamız da bu dönemde ekonomimize sağladığı kredi desteğini 307 milyarı nakdi olmak üzere toplam 373 milyar TL seviyesine çıkarırken, yüzde 20,9 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranıyla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdü. Enerji, perakende ve sigorta iş kollarımız da bu dönemde teknoloji odaklı yatırım, hizmet ve projeleriyle Topluluğumuzun sürdürülebilir büyümesine önemli katkıda bulundular."

"Sürdürülebilirlik konusunda iki ayrı komite oluşturarak güçlü bir yapılanmaya giden Türkiye'deki ilk Topluluk olduk"

PPF Group ile birlikte yeniden çok güçlü ve çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırdıkları Temsa'da da 300 milyon TL'lik sermaye artırımı yaparak, zorlu dönemde ekonomiye hatırı sayılır bir kaynağı kazandırdıklarını hatırlatan Alper, Teknosa'da gerçekleştirdikleri 91 milyon TL'lik sermaye artırımıyla, şirketi finansal olarak daha da güçlendirdiklerini aktardı.

Alper, sigorta iş kolunda ise Aksigorta'nın ortağı Ageas ile olan birlikteliğin her geçen gün güçlendiğinin altını çizerek, bu birlikteliği bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarına taşıdıklarını, böylece yeni markaları AgeSA ile yola çok daha güçlü şekilde devam ettiklerini bildirdi.

"Sürdürülebilirlikte öncü olma" stratejileri kapsamında, bu dönemde çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini. belirten Cenk Alper, şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığımız 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuz kapsamında, tüm Topluluk içinde sürdürülebilirlik göstergeleri hesaplanırken, sürdürülebilir ürün ve hizmet tanımlaması yapıldı. Topluluk genelinde 30'a yakın sürdürülebilirlik göstergesinde bağımsız denetimden geçerek, denetimin kapsamı açısından bir ilke adım attık. Geçtiğimiz yıl banka dışı faaliyetlerde sürdürülebilir ekonomiye geçişe katkı sunan 828 ürün ve hizmetle bu alandaki ürün ve hizmet sayısını açıklayan Türkiye'deki ilk Topluluk olduk.

Bununla birlikte, Topluluğumuzun sürdürülebilir alanlarda yaptığı yatırım, Ar-Ge ve çevresel harcamaların toplam büyüklüğü aynı dönemde 287 milyon TL olarak gerçekleşti. Sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge faaliyetlerinin toplam Ar-Ge içindeki payı ise yüzde 44'e ulaştı. Ayrıca, üst yönetim temsilcilerimizden oluşan Sürdürülebilirlik Liderliği Komitesi'ne ek olarak, sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden oluşan bir 'Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi' oluşturduk. Sürdürülebilirlik konusunda hem Yönetim Kurulu hem de üst yönetim seviyesinde iki ayrı komite oluşturarak güçlü bir yapılanmaya giden Türkiye'deki ilk Topluluk olduk."

"Tüm yaralar sarılıncaya kadar ülkemizin yanındayız"

Sabancı Topluluğu'nun, 90 yılı aşkındır "Bu topraklardan kazandığını, bu toprakların insanlarıyla paylaşma prensibi doğrultusunda" faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Cenk Alper, ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına da değindi.

Alper, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan yangınlar, verilen kayıpların herkesi ve kendilerini derdinden üzdüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sabancı Topluluğu olarak bu süreçte, ilk günden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Önceliğimizi yangınla mücadeleye ve söz konusu yangınların bertaraf edilmesine verirken, Topluluk şirketlerimizle birlikte, bir dayanışma ruhuyla, yangından zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu süreçte, ilgili birimlerin de yönlendirmeleriyle, 41 su tankerini Muğla, Antalya, Denizli ve Isparta bölgelerine gönderdik. Özellikle Enerjisa Üretim şirketimiz, Adana ve çevresindeki yangınlarda öncelikle santrallerini korumaya ve arz güvenliğini sağlamaya odaklanırken bir yandan da bölge halkına ekipman ve iş makinesi yardımlarında bulundu.

Önümüzdeki dönemde Sabancı Gönüllülerimiz ve tüm Topluluk şirketlerimizle birlikte, tüm yaralar sarılıncaya kadar ülkemizin ve milletimizin yanında durmayı sürdüreceğiz. Kapsayıcı, bütüncül ve bilimsel bir yaklaşımla, zarar gören alanlardaki ekosistemin doğru şekilde rehabilitasyonu için imkanlarımızı seferber edeceğiz. Tüm yaralar sarılıncaya kadar ülkemizin yanındayız."

Tüm Sabancı gönüllüleriyle birlikte önümüzdeki 5 yıl içerisinde toplam 1 milyon fidanın ekilmesine destek vereceklerini bildiren Alper, tüm bu uygulamalar kapsamında, hissedarlar ve Topluluk şirketlerinin yaptığı münferit yardımların dışında, 15 milyon TL'nin üzerinde bir kaynağı orman yangınlarının yaralarını sarmak için kullanacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu