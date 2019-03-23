Saadet Partisi'nin Kocaeli Mitingi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz konuştuğumuz kadar hatta daha fazla dinleme ihtiyacında olduğumuzu da biliriz. Biz onun için farklıyız. İnşallah bu farkı bu seçimlerde göreceğiz. Belediyelerde devrim mahiyetinde bir değişiklik meydana gelecek." dedi.

İzmit'teki Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde partililere hitap eden Karamollaoğlu, bu seçimlerin yerel seçimler olmasına rağmen iktidara "ayağını denk al" deme zamanı olduğunu ifade etti.

Karamollaoğlu, bugün çekilen sıkıntıların başında ekonominin geldiğini belirterek, "Bir tarafta işsizlik, 4,5 milyonu geçti. AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde, başlangıç dahil, hiçbir zaman işsizlik bu rakamlara çıkmamıştı." diye konuştu.

Seçim çalışmalarına cepsiz ceket giyerek başladıklarını hatırlatan Karamollaoğlu, "Niye biz bu yola cepsiz ceketle çıktık? O cepsiz ceketin çok önemli bir ifadesi var. Ne diyoruz biz? Arkadaş biz belediyelerde iş başına geldiğimiz zaman ne yeriz, ne de yediririz. Böyle bir kadroyla biz yola çıkıyoruz. Belediye başkan adaylarımızın hepsi kendi ilçelerinde, beldelerinde ümit ediyoruz sevilen ve halkımızın teveccühüne mazhar olacak arkadaşlarımız. Güveniyoruz onlara biz." ifadelerini kullandı.

"Hangi siyasi görüşten olursa olsun biz temel prensiplerde ittifak sağlamalıyız." diyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Mutlaka dertlerimize çözüm bulmalıyız. Biz bu çözümü sizin önünüze koyduğumuz kanaatindeyiz. Yanlışımız varsa bize hatırlatın. Biz ders almaya hazırız. Biz konuştuğumuz kadar hatta daha fazla dinleme ihtiyacında olduğumuzu da biliriz. Biz onun için farklıyız. İnşallah bu farkı seçimlerde göreceğiz. Belediyelerde devrim mahiyetinde bir değişiklik meydana gelecek."

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından partisinin Kocaeli'deki belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA