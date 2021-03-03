Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi Açıklaması
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi Açıklaması

03.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:52
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin, "İnsan haklarıyla ilgili istediğiniz düzenlemeleri yapın, tavrınız, yaklaşımınız değişmedikçe yanlışlıkları önlemiyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin, "İnsan haklarıyla ilgili istediğiniz düzenlemeleri yapın, tavrınız, yaklaşımınız değişmedikçe yanlışlıkları önlemiyor." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

28 Şubat mağduriyetleri tamamen ortadan kaldırılmadan, 28 Şubat ile hesaplaşmanın mümkün olmadığını belirten Karamollaoğlu, "28 Şubat sürecini, siyasi partiler için kendi meşruiyet zeminlerini kurmak adına kullandıkları bir vesile olmaktan çıkartılıp, 28 Şubat ile gerçekten hesaplaşıldığı bir süreç olarak tarihe geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle ilgili kademeli normalleşme kararlarının, salgın sürecinin getirdiği ekonomik ve sosyal bunalımı bir nebze de olsa azaltması dileğinde bulunan Karamollaoğlu, özellikle çok ciddi zarar gören sektörler, servis şoförleri, kırtasiyeciler, lokanta ve kafe gibi işletme sahiplerinin, bu dönemde kendilerini toparlama imkanı bulabilmesini temenni etti.

Ekonominin herkesin aynı anda etkilendiği bir saha olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "Ekonomi denildiği zaman, ısrarla içinde bulunduğumuz sıkıntıdan kurtulmamızın reçetesi olarak 'üretim' demekten vazgeçmiyoruz." ifadesini kullandı.

Hiçbir ülkenin üretmeden zenginleşemeyeceğini, hiçbir ülkenin kendi insanının tamamına iş bulmadan "o ülkede sağlıklı bir ekonomi altyapısı vardır" denilemeyeceğini kaydeden Karamollaoğlu, "Milli geliri artırmak önemlidir ama milli gelirin adil paylaşımı daha da önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasının ardından gazetecilerin soruları üzerine, dün açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'na değinen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Siz kanunları yapabilirsiniz, uymadıktan sonra neye yarar? Bazı hakimler bile 'ben bu kanunlara uymuyorum, bu anayasa hükmünü yok sayıyorum' diyor. Ne yapıyorsunuz o konuda? Daha bunu yerine getirmezken, siz insan haklarıyla ilgili istediğiniz düzenlemeleri yapın, tavrınız, yaklaşımınız değişmedikçe kanunlar insanların önüne engel olarak çıkmıyor, yanlışlıkları önlemiyor. Elbette önlemesi icap eder ama önlemiyor. Neden? İktidar sorumlu davranmalı. Sorumluluk önemli bir özellik. Hakimler, yöneticiler, özellikle de yetki sahibi olan kesimler bu sorumluluğu hissetmedikten sonra istediğiniz değişikliği yapın bunun hiçbir hükmü olmuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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