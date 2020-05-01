Ryanair'de Covid-19 salgını: 3 bin kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya
01.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:50
Avrupa'nın en büyük 'düşük bütçeli' hava yolu şirketi Ryanair, koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilen seferler sonrası 3 bin kabin memuru ve pilotu işten çıkarabileceğini duyurdu. Şirket Mart 2021'e kadar çalışanların maaşlarını yarı yarıya azaltacak.
Avrupa'nın en büyük 'düşük bütçeli' hava yolu şirketi Ryanair, koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilen seferler sonrası 3 bin kabin memuru ve pilotu işten çıkarabileceğini duyurdu.
Şirketin tepe yöneticisi (CEO) Michael O'Leary geçtiğimiz günlerde, Mart 2021'e kadar çalışanların maaşlarını yarı yarıya keseceklerini açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com