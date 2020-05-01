Ryanair'de Covid-19 salgını: 3 bin kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya

Avrupa'nın en büyük 'düşük bütçeli' hava yolu şirketi Ryanair, koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilen seferler sonrası 3 bin kabin memuru ve pilotu işten çıkarabileceğini duyurdu. Şirket Mart 2021'e kadar çalışanların maaşlarını yarı yarıya azaltacak.