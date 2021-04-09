Ryan Babel, ilk şarkısına klip çekti

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel geçtiğimiz günlerde yayınladığı şarkısına bir klip çekti. Rap türünde olan Young Champ isimli şarkısına çektiği klibi yayınlayan tecrübeli futbolcu, "Bu müziği yapmak bana ilham veriyor" ifadelerini kullandı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Ryan Babel ilk albümünden bir şarkıya klip çekti ve yayınladı.

"BU MÜZİĞİ YAPMAK BANA İLHAM VERİYOR"

Klipte ünlü fenomen Selma Omari'ye yer veren ve bir rap şarkısı yapan Ryan Babel, "Bu müziği yapmak bana ilham veriyor" dedi. Albümünde 8 parça bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Adje ve Cho gibi sanatçılarla da ortak olarak çalıştığını açıkladı.