Rüzgarın zarar verdiği ağaçlar faciaya neden oluyordu
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Rüzgarın zarar verdiği ağaçlar faciaya neden oluyordu

Rüzgarın zarar verdiği ağaçlar faciaya neden oluyordu -İki ayrı evin bahçesinde bulunan çam ve dut ağacı devrilme tehlikesi yaşarken vatandaşların belediyeye ihbarı ile facianın önüne geçildi.

25.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:37

Rüzgarın zarar verdiği ağaçlar faciaya neden oluyordu

-İki ayrı evin bahçesinde bulunan çam ve dut ağacı devrilme tehlikesi yaşarken vatandaşların belediyeye ihbarı ile facianın önüne geçildi.

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iki gün boyunca etkili olan şiddetli poyraz ağaçlara zarar verdi. İki ayrı evin bahçesinde bulunan çam ve dut ağacı devrilme tehlikesi yaşarken vatandaşların belediyeye ihbarı ile facianın önüne geçildi.

Şevkiye Mahallesi Avşin Sokakta bir evin bahçesinde bulunan dut ağacının yan yatması üzerine ev sahibi Osman Mican, Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine haber vererek yardım talep etti. Ekipler kesim yaparak olası faciayı önledi.

Kadirli Caddesinde ise Hafize Aktaş, yıllardır evinin avlusunda bulunan, rüzgarla kökleri dışarı çıkan ve asma ağacının dalının desteği ile ayakta duran çam ağacı için belediye ekiplerinden destek talep etti. Poyrazın etkisi ile evlerin üzerine devrilmek üzere olan ağaçlar Kozan Belediyesi Park Bahçe ekiplerinin müdahalesi ile facianın önüne geçildi.

Evlerin üzerine devrilmek üzere olan ağaçların budama ve kesim çalışmalarını yapan ekipler, ağaçların son anda evlerin üzerine düşmesinin önüne geçildiğini ifade ederek belediye ekiplerine haber veren vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür etti.

Şevkiye Mahallesinde bulunan Osman Mican, şiddetli rüzgarla onlarca yıllık ağaçların yan yattığını büyük korku yaşadıklarını kaydederek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Rüzgarın zarar verdiği ağaçlar faciaya neden oluyordu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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