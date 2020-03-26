"Rusya'nın, İtalya'ya göndermek istediği tıbbi malzeme yüklü uçaklara Polonya'nın engel olduğu"... Polonya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "Rusya'nın, İtalya'ya göndermek istediği tıbbi malzeme yüklü uçaklara Polonya'nın engel olduğu" iddiaları üzerine; bu ülkenin Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'i çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "Rusya'nın, İtalya'ya göndermek istediği tıbbi malzeme yüklü uçaklara Polonya'nın engel olduğu" iddiaları üzerine; bu ülkenin Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'i çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından, Polonya Haber Ajansı PAP'a yapılan açıklamada, Kovid-19'un ciddi oranda etkili olduğu İtalya'ya tıbbi malzeme taşıyan Rus uçaklarına, Polonya'nın hava sahasını kapatarak engel olmaya çalıştığı yönündeki iddialara tepki göstermek amacıyla Büyükelçi Andreyev'in bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Önde gelen Rus siyasetçiler tarafından dillendirilen saçma iddialara karşı tepki dile getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

"Ulusları ayrıştırmaya yol açan ve çok çirkin bir tutumdur"

Yanlış bilginin yaygınlaştırılmasının olumsuz sonuçlarına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu, dünya genelinde sınır tanımaksızın ölümlere yol açan salgın karşısında birlik içerisinde hareket etmemizi gerektiren bir dönemde, toplumları ve ulusları ayrıştırmaya yol açan ve çok çirkin bir tutumdur."

Rus Senatör, paylaşımını Twitter'dan kaldırdı

PAP'ın konuya ilişkin haberinde, Rus Senatör Alexey Pushkov'un Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Polonya'nın, İtalya'ya yardım götüren Rus uçaklarına hava sahasını kapatarak engel olmaya çalıştığı" ifadesini kullandığı belirtildi.

Pushkov'un daha sonra bu paylaşımı, sosyal medya hesabından kaldırdığı kaydedildi.

Kaynak: AA