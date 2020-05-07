Rusya, Kovid-19 vaka sayısı 177 bini aştı
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Rusya, Kovid-19 vaka sayısı 177 bini aştı

Rusya, Kovid-19 vaka sayısı 177 bini aştı
07.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:04

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı rekor artışla 177 bin 160'a ulaşarak Almanya ve Fransa'nın önüne geçti.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı rekor artışla 177 bin 160'a ulaşarak Almanya ve Fransa'nın önüne geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 231 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 177 bin 160'a çıktı.

Ülkede ölü sayısı 88 artarak 1625'e, iyileşen sayısı da 2 bin 476 artarak 23 bin 803'e yükseldi.

Son günlerde günlük vaka artışının 10 binin altına düşmediği Rusya, ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin ardından dünyada en çok vakaya rastlanan beşinci ülke oldu.

Öte yandan ülkedeki vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 6,8 olduğu belirtilirken, yeni vakaların yüzde 48,7'sinde semptom görülmediği bildirildi.

Moskova'da vaka sayısı 92 bini geçti

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 6 bin 703 artarak 92 bin 676, ölü sayısı ise 39 artarak 905 oldu.

Bugüne kadar toplam 9 bin 227 kişinin iyileştiği Moskova'da, vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 7,8 olarak kaydedildi.

Orduda vaka sayısı 1500 binin üzerinde

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 31 artarak 1506'ya ulaştığı, 179 kişinin iyileştiği bildirildi.

Vakalardan 4'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, askeri yüksek okullarda bugüne kadar 1182, bakanlığa bağlı okullarda da 228'inin üzerinde vakaya rastlandığı ve 302 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, orduda toplam 369 sivil çalışanın virüse yakalandığı ve 27'sinin iyileştiği aktarıldı.

Son 24 saatte 169 bin test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, 169 bini son 24 saatte olmak üzere, bugüne kadar 4 milyon 800 binin üzerinde test yapıldığını ve yaklaşık 231 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde iki Çin vatandaşında tespit edilmişti.?

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.?

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, eğlence, sağlık ve spor merkezleri ile restoran, kafe, müze, sinema ve tiyatrolar kapatılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiği Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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