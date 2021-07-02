Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin'in Macron ile görüşmesinde, Avrupa'daki güvenlik ve istikrar ile ilgili konular ele alındı.

Bu bağlamda, iki lider, Fransa'nın güneyindeki Bregançon Kalesi'nde Ağustos 2019'da Avrupa'da yeni bir güvenlik ve güven mimarisinin oluşturulmasıyla ilgili ortak çalışmaların sürdürülmesine ilişkin yapılan anlaşmaların geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede bu ilişkilerin, "yapıcı" ve "öngörülebilir" olması, birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacağı görüşü paylaşıldı.

Görüşmede, Ukrayna, Karabağ, Libya meseleleri ele alındı

Ukrayna meselesini de görüşen iki lider, Minsk anlaşmalarının "tutarlı" şekilde uygulanması amacıyla müzakere sürecinin başlatılmasından yana olduklarını dile getirdi.

Karabağ meselesinin ele alındığı görüşmede Putin, Fransa'nın bölgede insani yardım konusundaki sorunların çözümüne yoğunlaşmasının önemine dikkati çekti.

Putin ile Macron, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu aracılığıyla Karabağ meselesinin çeşitli yönleriyle çözümüne ilişkin koordinasyonun sağlanmasına hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Libya meselesi de ele alınırken her iki taraf, Libya'da tüm güçlerin katılımıyla siyasi sürecin geliştirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Putin, Macron'a ABD Başkanı Joe Biden ile İsviçre'nin Cenevre kentinde 16 Haziran'da yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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