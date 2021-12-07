Rusya'da maske takmayı reddeden kişinin silahlı saldırısında 2 kişi öldü
AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya'nın başkenti Moskova'da, maske takmayı reddeden bir kişinin silahla ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, maske takmayı reddeden bir kişinin silahla ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Rus Tass haber ajansına göre, Moskova'nın güneydoğusundaki kamu hizmeti sağlayan devlet kurumuna gelen bir kişi, maske takmayı reddederek silahla ateş açtı.
Olayda, 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
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