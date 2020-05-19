Rusya'da 9 bin 263 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 9 bin 263 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
19.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:43
Rusya'da son 24 saatte 9 bin 263 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 300 bine yaklaştı.
Rusya'da koronavirüs vakalarındaki kritik artış sürüyor. Ülkede son bir günde 9 bin 263 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 299 bin 941'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 115 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 2 bin 837'ye ulaştığı belirtildi.
Kaynak: DHA