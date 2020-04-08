Rus ordusundan 2 farklı bölgede roketatar ve helikopterli tatbikat Rus ordusu Çin sınırında ve Karadeniz kıyılarında Orlan-10 insansız hava araçları, BM-21 Grad roketatarlar ve Mi-8AMTSh tipi envantere yeni katılan helikopterler ile tatbikatlar gerçekleştirdi.

Rus ordusu Çin sınırında ve Karadeniz kıyılarında Orlan-10 insansız hava araçları, BM-21 Grad roketatarlar ve Mi-8AMTSh tipi envantere yeni katılan helikopterler ile tatbikatlar gerçekleştirdi.

Rus ordusu tarafından Çin sınırına yakın bir bölge olan Amur bölgesinde Orlan-10 tipi Rus yapımı insansız hava araçlarının önceden belirlediği noktalara BM-21 tipi Rus yapımı roketatarlar ile atışlar gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amur bölgesindeki askeri eğitim sahasında Orlan-10 tipi insansız hava araçları ile atış yapılacak olan noktaların tespit edildiği, insansız hava aracının hesapladığı hedeflere BM-21 tipi çoklu roketatar sistemleri ile atışlar gerçekleştirildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Rusya'nın Karadeniz'in kıyı noktalarında bulunan Güney Askeri Bölgesinde de Mi-8AMTSh helikopterler ile tatbikatlar gerçekleştirildi. Krasnodar ve Rostov şehirlerinde yapılan tatbikatlara dair açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Bölgesi Hava Kuvvetleri'ne ilk olarak 2010 yılında üretilen ve Rus ordusuna devir süreci devam eden Mi-8AMTSh Terminatör helikopterlerin teslim edildiği belirtildi. 2 yeni helikopterin bölgeye teslimatından sonra aynı tipteki diğer helikopterler ile birlikte hava tatbikatı yapıldığı açıklanırken tatbikat sırasında belirlenen hedeflere atışlar yapıldığı aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA