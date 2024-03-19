BM Genel Sekreteri Gazze'deki İnsani Yardıma Erişimi Güvence Altına Alınması İçin İsrail'e Çağrı Yaptı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani yardım malzemelerine tam ve sınırsız erişimin sağlanması için İsrailli yetkililere çağrıda bulundu.
GAZZE, 19 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrailli yetkililere seslenerek Gazze genelinde insani yardım malzemelerine tam ve sınırsız erişimin güvence altına alınması çağrısı yaptı.