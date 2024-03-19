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BM Raporu: Gazze'de kıtlık yaklaştı ve nüfusun tamamı felaket boyutundaki kıtlıkla karşı karşıya kaldı

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Birleşmiş Milletler'in desteklediği rapor, Gazze'de kıtlığın yaklaştığını ve nüfusun tamamının felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti. Gazze'deki 2.2 milyon kişi yeterli gıda bulamazken, kuzeydeki kıtlığın Mart-Mayıs 2024 döneminde başlaması bekleniyor. İsrail, 'açlığı savaş aracı olarak kullanmakla' suçlandı. Rapor, İsrail'in Gazze'yi geniş çapta yok etmesi ve yardımı kısıtlaması nedeniyle kıtlık koşullarının yayılacağını ifade etti.

BM'nin desteklediği bir rapor, kuzey Gazze'de kıtlığın yaklaştığını ve nüfusun %100'nün felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi. AB'nin en üst düzey diplomatı, İsrail'i "açlığı savaş aracı olarak kullanmakla" suçladı.

Gazze'deki 2,2 milyon kişinin yeterli yiyecek bulamadığı belirtilirken, nüfusun yarısı açlık sınırında ve kıtlığın kuzeyde "her an Mart ayından Mayıs 2024'e kadar" başlaması bekleniyor.

Acil açlık ve yetersiz beslenme, kuzey Gazze'de zaten "kıtlık için eşiği aştı" ve"önemli ölçüde ölüm ve yetersiz beslenmenin hızla artacağı" konusunda uyardı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, kuzeyde en az 25 kişi, çocuklar ve bebekler de dahil olmak üzere açlık ve susuzluktan öldü. İnsanlar, ot ve hayvan yemi yiyerek, kirlenmiş su içerek ve çöpleri karıştırarak hayatta kalmaya çalışıyor. Açlık çeken anneler, bebeklerini beslemek için yeterli süt üretemiyor ve sağlık tesislerinde bebek mamaları için yalvarıyorlar.

Bu kriz, İsrail'in Gazze'yi boğması ve yıkmış olması nedeniyle "tamamen insan yapımı" ve "önlenemez" olarak tanımlandı. Rapor, İsrail'in yardımı kısıtlaması ve Gazze'yi geniş çapta yok etmesi nedeniyle kıtlık koşullarının yayılacağını belirtti.

Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain, "Şu anda Gazze'deki insanlar ölüme açlıkla götürülüyor. Bu insan yapımı açlık ve yetersiz beslenme krizinin Gazze'de hızlı bir şekilde yayılması korkutucu," dedi.

AB'nin üst düzey diplomatı Josep Borrell, İsrail'i "açlığı savaş aracı olarak kullanmakla" suçladı ve kıtlığın "doğal bir felaket" olmadığını, ancak İsrail'in "Gazze'ye insani yardımın girişini engelleyerek" neden olduğunu söyledi.

BM Raporu: Gazze'de kıtlık yaklaştı ve nüfusun tamamı felaket boyutundaki kıtlıkla karşı karşıya kaldı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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