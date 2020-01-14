Ruhani, düşürülen uçakla ilgili özel mahkeme istedi, soruşturma kapsamında bazı kişiler tutuklandı

14.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:54

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili özel bir mahkeme kurulmasını önerirken, İran yargısı sürdürülen soruşturma kapsamında bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise yaptığı bir açıklamada, "Bölgede gerilim düşürülseydi uçakta bulunan içinde 57 Kanada vatandaşının da olduğu 176 kişi şimdi yaşıyor olacaktı" diyerek tepkisini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle