: RTÜK Başkanı Şahin: "Hedefimiz şiddetten arındırılmış değerlerimize saygılı bir ekran oluşturmak"

24.01.2020 22:47 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:49

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, şiddetten, çocukları fiziksel ve ruhsal anlamda kötü etkileyebilecek programlardan arındırılmış, kadına şiddeti özendirmeyen, milli ve manevi değerlere saygılı bir ekran oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Şahin, Adapazarı Belediyesince kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tarihi Uzun Çarşı'da düzenlenen ve Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş moderatörlüğünde gerçekleşen Aynalıkavak Sohbetleri'ne katıldı.

Burada RTÜK'ün kuruluşu ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren Şahin, yayınlara uygulanacak cezanın kurumun elindeki anayasal hak olduğunu ancak kullanmak istemediklerini belirtti.

Şahin, karşılıklı görüş alışverişine öncelik verdiklerini, cezanın en son olması gerektiğini ve bu yönde uygulamalarda bulunduklarını anlattı.

RTÜK'ün kurumlarla olan görüşmelerine değinen Şahin, "Hedefimiz şiddetten olabildiğince arındırılmış, çocukları gelişimlerinde fiziksel ve ruhsal anlamda kötü etkileyebilecek programlardan arındırılmış, kadına karşı şiddeti özendirmeyen, milli ve manevi değerlerimize saygılı bir ekran oluşturmak." dedi.

Şahin, ekranlardaki şiddetin sebebinin reyting olduğunu ifade etti.

"Geçen yıl 65 lisans iptali verildi"

Vatandaşların ALO RTÜK hattını çok iyi kullandığını dile getiren Şahin, kuruma şikayetlerin farklı platformlardan ulaştığını bildirdi.

Şahin, geçen yıl değerlendirmeye alınan şikayetler arasından 2 bin 25 müeyyide şekli uyguladıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Uygulanan müeyyidelerin toplam parasal değeri 31 milyon 844 bin lira. 134 adet program durdurmuşuz, 114 kez geçici yayın durdurma vermişiz, 65 kez de lisans iptali vermişiz. Lisans iptali bizde en son tercih edeceğimiz uygulayacağımız bir yöntem. Halkımızı yanlış yönlendiren, sağlığını tehdit eden, halkımızı kandıran kanallara bunları uyguluyoruz. Halkımızın sağlığıyla oynayan, onları kandıran, ahlakıyla oynayacak olan yöntemlerle satış yapmaya çalışıyorlar. Bunları tasvip etmiyoruz, ciddi mücadelemiz var.

Bunların sürelerinin kısaltılması için Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir talimat buyurdular. Hukukun kısaltılması ve hızlıca uygulanması için de yeni bir yöntem gelecek. Bunlarla mücadelemiz devam ediyor. RTÜK'ün bunlarla ilgili hiçbir şey yapmadığı algısı var. Hayır, yapıyoruz. Bu tür kanallarla mücadelemizi sadece başkan olarak ben değil bütün üst kurul üyelerimizle, oy birliğiyle aldığımız kararlarla mücadelemizi devam ettiriyoruz."

"Çocukların ekran başında geçirdiği süre kanayan yaramız"

Çocukların belli oranlarda ve sürelerde uygun televizyon programlarını izleyebileceğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Çocukların ekran başında geçirdiği süre bizim kanayan yaramız aslında. Dikey ekran dediğimiz bir şey var, büyük bir tehlike. Çocuklarımızı etkileyen tabletler ve telefonlar içerisindeki görüntüler. Biz televizyonları çok iyi denetleyebiliyoruz. Televizyonlar bizim denetim alanımızda ama bunları denetleme imkanımız çok zor. İnternet denilen bir derya, karanlık bir dönem var. O dönemi görme şansımız yok. Çocuklarımızı televizyonda, süreleri kısıtlanmış ve bizim belirlediğimiz programlarda tutabildiğimiz sürece buralara kaçma oranı düşer diye düşünüyorum."

Şahin, Türkiye'de medya okur yazarlığının yaygınlaştırılması önerisinde bulundu.

Reklam pastasını arttırmaya çalıştıklarına işaret eden Şahin, aile dostu dizilere ve yapımlara mali anlamda destek vermeye hazırlandıkları bilgisini paylaştı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Şahin'e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek, hediye verdi.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, il müdürleri ve basın mensuplarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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