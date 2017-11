CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye"nin vizyonunu ve otomotiv sektörünü markanın Pazarlama ve Basın/Halkla İlişkiler Direktörü Mehmet Akın ile konuştuk.



Röportaj: Alper Güler



Röportaj Mehmet Akın: "Yüzde Kırk Büyüdük"









Opel markasını da bünyesine katan PSA Grubunun yeni yapılanması dünya gündemini uzun süredir meşgul ediyor. Aynı zamanda Peugeot özellikle SUV sınıfında peşpeşe ödüller alan iddialı modelleri 3008 ve 5008 ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Yeni vergi oranlarından, markanın vizyonuna ve Türkiye"deki başarısına kadar merak edilen herşeyi markanın Pazarlama ve Basın/Halkla İlişkiler Direktörü Mehmet Akın ile konuştuk. Keyifli sohbetimizde bakalım satır aralarına neler takılmış?







PSA Grubu"nun Opel markasını da bünyeye katması hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu anlaşmanın markanıza etkileri olur mu?







Biliyorsunuz daha önce Peugeot, Citroen ve DS markalarının olduğu PSA Grubu, son dönemde Opel ve Vauxhall"u da kendi bünyesine kattı. Tabi otomotiv sektöründe bu tarz birleşmelerin müşteriler tarafından görünen ve görünmeyen tarafları var ve markalara çok farklı etkileri olur.



PSA son zamanlarda çok ciddi bir büyüme gösterdi. Daha önce ilk planı olan "Back in The Race" vizyonunu normal sürenin 1.5 yıl öncesinde tamamladı. Sonrasında "Push The Pass" planını açıkladı. Şimdi bu planda çok ciddi hedefler yer alıyor. Bunları gerçekleştirmek için marka birleşmesi grup adına önemli bir aksiyondu. Peki biz burdan ne bekliyoruz?



Marka adına bu birleşmeden bir beklentimiz yok. Çünkü her markanın grup içerisinde belirli konumlandırmaları var. İlk günden beri başkanımız Carlos Tavares de aynı şeyi söylüyor; "Opel bir Alman markasıdır. Alman markası kalmaya devam edecektir." Grup içerisinde tabi ki bir konumlandırılması olacaktır. Ama bir Alman markası olarak da kalmaya devam edecektir.







Peugeot markası açısından bakarsak





Peugeot markası açısından bakacak olursak, marka zaten kendi rotasını belirlemiş durumda. Özellikle Peugeot, "Generalist Brands" markalar dediğimiz genel markaların arasında en iyi olmayı hedefliyor. Bununla ilgili de kendine belirlediği çok iyi parametreler var. İşte bunlardan biri asla kaliteden ödün vermeyeceğimiz bir tasarım ve ürün yaklaşımı. Tasarımıyla ve keskin çizgileriyle, sınıfının en dikkat çeken otomobillerini üretmeyi planlıyor. Bunun yanında otomotiv piyasasında mekanik ve fonksiyonel ihtiyaçların dışında müşterilerin duyularına da hitap etmek istiyor. Bunun da geçtiğimiz dönemde en önemli örneğini 3008 ile görüyoruz. Model, Yılın Otomobili ödülünü alan ilk SUV oldu. Bu çok büyük bir başarı grup adına. Son 3 yılda "Yılın Otomobili" ödülünü alan araçların platformu EMP-2. Peugeot 308, 3008 ve Opel Astra bunlardan sadece birkaçı. Tüm bunları üst üste koyduğunuzda, biraz iddialı olacak ama, C-SUV segmentinde 3008 kadar donanımlı, iyi kombine edilmiş bir otomobil var gibi gelmiyor.



%9-10 pazar payı elde ettik





Tüketicileri dinlediğinizde yüzde 9 – 10 kadar pazar payı elde ettik. Bunun sonucu rakamlara net bir şekilde yansıyor. Peugeot bu başarılarını perçinleyerek büyümeye devam edecek. Bu seneyi de yüzde 4.4"lük bir pazar payı ile kapatacağız. Bu oran önceki seneye göre yüzde 40 büyüme demek. Bu rakamları sağlamak çok da kolay bir iş değil. Ama marka bunu gerçekleştirmeyi başardı. Böyle de olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bugün itibariyle Opel markasının grup içerisinde ayrı bir operasyonu var. Peugeot markasının ayrı bir operasyonu var ve devam edecek. Ayrıca Citroen de aynı mantıkta yürümeye devam edecek. Kısacası her marka, grup altında kendi yaşamına ve kendi operasyonlarına devam edecek. Bu bugünkü bilinen şey. İleride bu durum değişir mi? Bilinmiyor.







Yeni Gelen ÖTV ve MTV zamlarından sonra otomotiv piyasası hakkında düşünceleriniz neler? Artan ÖTV ve MTV oranlarından sonra Peugeot markasının 2018 yılı hedefleri ve yol haritasında değişim var mı?









Türkiye"de vergi değişimi olduğunda tüm kullanıcılar bir iki adım geriye atar. Bunu her vergi değişim zamanında yaşıyoruz. Hem biz hem de tüketiciler bu olaya adapte olduk. Bayi teşkilatı, marka yönetimi ve tüketiciler, bir şekilde bu değişime adapte oluyor. Çünkü otomotiv Türkiye"de vergi açısından baktığınızda önemli bir gelir kapısı. MTV zammı açısından baktığımızda bu yeni bir değişim. Ancak ÖTV açısından pazar için radikal bir değişim değil. Bu değişim, oyunun kurallarını değiştirecek türden değil. Bu yıl toplam pazar 940 bin civarı kapanır diye öngörüyoruz. Geçen sene bu rakam 970 bin civarıydı. 30 bin adetlik kayıp Türkiye pazarı için büyük bir kayıp mı?



Bence değil.



Pazar dinamiklerini korumuş





Röportaj Mehmet Akın: "Yüzde Kırk Büyüdük". Pazar aslında dinamiklerini korumuş. Ancak arka planda neler değişmiş diye bakmak gerek. Özellikle ODD verilerine baktığımızda premium segmentte yer alan ürünlerin satış adetlerinde çok ciddi düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Yani kısacası ilk etapta şok etkisi yaratıyor bu bir gerçek. Ama zamanla hem markalar, hem tüketiciler, hem de bayiler buna adapte oluyorlar. Marka açısından değerlendirirsek, evet biz de bu artıştan etkilendik. Ancak geçen sene yüzde 3.6 olan pazar payını bu yıl yüzde 4.4 olarak kapatıyoruz. Bu konuda makyajlanan ve yenilenen modellerimizin etkisi büyük. Örneğin 301 makyajlanarak, daha çok küçük 508 olarak karşımıza çıktı. Bu modelin perakende satışı artmış oldu. Örneğin yine Peugeot 308. Üründen her açıdan memnunuz. Pazar lideri konumunda görüyoruz. Ancak biz piyasayı satın almak istemiyoruz.







Peki marka olarak yıl sonu ve 2018 yılı için hedefleriniz neler?





Bu sene Türkiye Otomotiv Pazarı 940 – 950 bin civarında satış rakamı olarak kapatır. Marka olarak biz de 41 bin adetlik satışa yakın bir sayı ile kapatırız. Bu da bize yüzde 4.4"lük bir pazar payı sağlar. Sene başında hatırlarsanız 40 bin 300 demiştik. Bu seviyeyi inşallah geçeceğiz. Pazar da 900 bin üstü olur demiştik. Şu an pazarın seyri tahminlerimizin üzerinde devam ediyor. Bu da bizi en iyi öngörüsü olan markalardan biri yaptı. 2018 yılı için bizim hedeflerimiz belli. Pazar için yorumlarımız belli ancak, bu yorumları açıklamak için şu an erken. Çünkü Türkiye"de şartlar koşullar çok hızlı değişebiliyor. Dolayısıyla 2018 yılı hedeflerini sene başında yapacağımız toplantıya saklayalım.







Peugeot olarak, 3008 ve 5008 modelleri ile SUV pazarına radikal otomobiller kattınız. İleride başka sürpriz modelleriniz de olacak mı?







Bizi heyecanlandıran modeller yolda. Aslında Peugeot 308 markanın hayatında önemli bir milat. 308"de mühendislerin, fabrikaların, satış pazarlama ekiplerinin, ürün yöneticilerinin geldiği nokta, marka açısından bakıldığında çok önemli bir milat. Çünkü "Yılın Otomobili" seçilmiş. Kalite algısıyla iligli bambaşka bir otomobil yapılmış. 308, yapılan araştırmalarda en az arıza çıkaran modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu çok önemli bir başarı.308 sonrasında 3008, tasarım dili anlamında Peugeot"un yeni dönemde ne kadar agresif olacağının önemli bir göstergesi. Sonrasında 5008 geldi. Şimdi önümüzdeki dönemde "Push The Pass" planındaki en önemli açıklamalardan bir tanesi her bölgeye, her sene yeni bir model lansmanı yapmak. Dolayısıyla önümüzdeki sene de yeni bir ürünün lansmanı olacak. SUV yaklaşımı önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bunu sadece şöyle algılamamak gerek. Gerçek bir SUV olacak mı? Şunu söyleyebilirim, bizim tüm üreteceğimiz modellerde SUV DNA"sı olacak.









PSA Grubu son olarak Opel markasını da aldı. Bu anlaşmanın ardından Türkiye "de bir yatırım gündeme gelebilir mi?





Röportaj Mehmet Akın : "Yüzde Kırk Büyüdük". Opel markası büyüyen bir yapı. PSA da bu markayı bünyesine kattı. Bu grubun yatırım planları daima var. Yatırım yapılacak ülkeler arasında yer alıyoruz. Yatırım kararı almak belli parametrelere dayanıyor. İç pazara hitap eden bir model olması lazım. Ayrıca diğer üretim merkezlerinin oranlarına bakmak gerek. İşçilik, enerji, hammadde gibi detaylara bakmak lazım. Bunların hepsi artık ekonomik bir denklem. Kısacası ekonomik alamda yatırım marka için karlı bir yatırım olacaksa, evet bu yapılabilir. Ancak bugün itibariyle böyle bir karar var mı? Hayır yok.







Son dönemde hibrid otomobillere ilgi oldukça fazla. Peugeot tarafında veya PSA Grubu özelinde yeni hibrid veya elektrikli modeller gelecek mi?









Röportaj Mehmet Akın : "Yüzde Kırk Büyüdük". Peugeot 3008 Hibrid ile hayatımıza girecek. Daha sonrasında diğer modellerde de aynı teknolojiye sahip ürünler olacak. Burada Avrupa "da oluşan akımı da biraz takip etmek gerek. Kısacası tüketicinin ihtiyacı ne tarafa yönelirse, grup ona hitap eden motor, şanzıman ve benzeri tüm kombinasyonları bünyesinde barındıracak.







2018 yılında da Peugeot Türkiye , motorsporlarına desteğini sürdürecek mi?





Şu an için sürdürme planımız var. Bu seneyi biraz talihsiz bir yıl olarak geçirdik. Çok fazla teknik arıza yaşadık. Önümüzdeki sene hem bunların önlemlerini alarak, performansımızı biraz daha arttırıp, risk kat sayımızı da minimize ederek yolumuza devam edeceğiz.Türkiye"deki motorsporları ilgisine baktığınızda, yeni federasyon yönetimi ile bu alan biraz daha hareketlenmeye başladı. Bu durumu da açıkçası mutlulukla izliyoruz. Ama hala gidecek ve kat edilecek yol var. Bu konuda basılı, dijital ve diğer yayınların motorsporlarına daha çok destek vermesi gerektiğine inanıyoruz.







Peugeot Hybrid Air teknolojisinin üretim planı devam ediyor mu? Ayrıca elektrikli araçlar ile ilgili çalışmalar var mı?









Hybrid Air o dönemde denenen bir teknolojiydi. Bugün itibariyle satılan bir model değil. Ama biliyorsunuz ki motorsporlarında denediğimiz bir çok teknolojiyi ve buradan elde ettiğimiz deneyimi diğer modellerde görebileceğiz. Ancak bugün için bu model sattığımız, pazarlamasını yaptığımız bir model değil. Ayrıca Hybrid Air teknolojisi olur mu? Bunun için net bir şey söyleyemem.







604, 605 ve 607 gibi temsilcilerden sonra Peugeot yeniden E segmentine dönmeyi planlıyor mu?





Peugeot markasının ürün stratejisine baktığınızda,C hatchback, D sedan, C-SUV, D-SUV, B-SUV ve B hatchback segmentinde varız. E segmenti çok özel bir segment. Daha premium markaların yer aldığı bir segment. Bugün itibariyle E segmentinde bir modelimiz yok. Olup olmayacağını da şu an için bilemiyoruz. Marka ürünü buraya getirirse evet, bu ürün var diyebiliriz. Üretilebilir ama Türkiye "ye gelmeyebilir. Bugün itibariyle böyle bir projemiz yok.



Peugeot tekrar bir coupe üretmeyi planlıyor mu? Ayrıca sektörde yükselen Gran Coupe trendini düşünürsek markanın böyle bir model çalışması var mı?









Röportaj Mehmet Akın : "Yüzde Kırk Büyüdük". Peugeot markasının DNA"sında motorsporları var. Spor otomobiller var, 308 GTI, 208 GTI ve 205 GTI gibi ateşli otomobiller var. Coupe otomobiller daha çok sportif otomobil meraklılarının ilgisinin yoğun olduğu bir segment. Peugeot "nun yeni dönemde sunacağı otomobillerde, performans ihtiyacı olan müşterileri memnun edecek gelişmeler olacaktır. Bunu ön görüyoruz. Çünkü elinde çok iyi motor seçenekleri var. Bunu önümüzdeki dönem farklı farklı modellerde görebileceğiz. Coupe ve Gran Coupe otomobil fikri şu an için yok. Ancak daha sportif otomobiller olacak mı? Evet olacak.



The post Röportaj Mehmet Akın: "Yüzde Kırk Büyüdük" appeared first on Carmedya. Kaynak: Carmedya.com