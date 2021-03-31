Ronaldo'nun fırlattığı kaptanlık pazubandı, SMA hastası bebek için açık artırmaya çıkarıldı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan ile 27 Mart Cumartesi günü oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında sinirlenerek yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavisine maddi destek sağlayacak.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan ile 27 Mart Cumartesi günü oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında sinirlenerek yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavisine maddi destek sağlayacak.

Sırbistan basınında yer alan haberlere göre, 2-2 berabere biten maçın ardından stat görevlilerinden biri, Ronaldo'nun pazubandını alarak ülkedeki bir yardım kuruluşuna teslim etti.

Dünya futbol gündemini bir süredir meşgul eden pazuband, geliri SMA hastası 6 aylık bir bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere açık artırmayla satışa sunuldu.

36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan-Portekiz karşılaşmasının son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya