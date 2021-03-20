Romanya-Bulgaristan Sanal Genel Ticaret Heyeti programı 23-26 Mart'ta yapılacak
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Romanya-Bulgaristan Sanal Genel Ticaret Heyeti programı 23-26 Mart'ta yapılacak

20.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:24
Romanya-Bulgaristan Sanal Genel Ticaret Heyeti programı 23-26 Mart'ta yapılacak

Ticaret Bakanlığı, Romanya-Bulgaristan Sanal Genel Ticaret Heyeti programının 23-26 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Romanya-Bulgaristan Sanal Genel Ticaret Heyeti programının 23-26 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde tüm dünyada uygulanan seyahat kısıtlamaları ve alınan sağlık önlemleri neticesinde Genel Ticaret Heyeti programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilememesi karşısında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde Sanal Genel Ticaret Heyeti programları hayata geçirildi.

Geçen yıl mayıs ayından bu yana Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda 16 Sanal Genel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirildi. Söz konusu heyet programlarında toplam 332 üretici/ihracatçı firmanın, 1056 yabancı ithalatçı firmayla 2 bin 367 ikili iş görüşmesi yapması sağlandı.

Hindistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programının ardından, 23-26 Mart'ta Romanya-Bulgaristan Sanal Genel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirilecek.

Program kapsamında ilk olarak Ticaret Bakanlığı ve TİM yetkilileri, Türkiye'nin Sofya ve Bükreş büyükelçileri ile ticaret müşavirleri/ataşeleri ve ihracatçı firmalarının katılımıyla video konferans düzenlenecek, ardından yine sanal ortamda ikili firma görüşmeleri yapılacak.

Programa inşaat malzemeleri, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme, kimya, hazır giyim, tekstil ve hazır giyim yan sanayileri sektörlerinde faaliyet gösteren 15 firma katılım sağlayacak.

Türkiye'nin iki önemli komşusu ve Avrupa Birliği üyesi olan Romanya ve Bulgaristan, ülkenin Avrupa'daki en önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin Romanya ile ticaret hacmi 2020 yılında 6,6 milyar dolar, Bulgaristan ile ticaret hacmi 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ülkelerle ticarete katkı sağlaması beklenen programın ardından, 19-23 Nisan'da Latin Amerika (Arjantin, Şili, Uruguay, Paraguay) Sanal Genel Ticaret Heyeti programının düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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