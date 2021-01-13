Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu

13.01.2021 08:52 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:59
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Roma dönemine ait oda mezar, define aramak için kaçak kazı yapanların hedefi haline geldi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Roma dönemine ait oda mezar, define aramak için kaçak kazı yapanların hedefi haline geldi. Mezar taşları arasında patlayıcı için kullanılan kablolar bulundu.

Yenişehir ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi'nde bulunan ve Roma dönemine ait oda mezar, kaçak kazı yapanlar tarafından harabeye döndürüldü. Üzerine farklı isimler yazılan oda mezarda kayalara yerleştirilmiş kablolar bulundu. Kabloların kaçak kazı yapanlar tarafından patlayıcı için yerleştirildiği tahmin ediliyor. 

Kabloları fark edip, İznik Müze Müdürlüğü'ne bilgi veren doğa yürüyüşçüsü Mecit Arslan, "Güzel havada arkadaşlarımızla yürüyüşe çıktık. Burayı inceledik. İçeride bir oda mezar olduğunu gördük. Defineciler her tarafı tahrip etmişler. Kayaları kırmışlar. Ancak bizi korkutan şey bu kablolar. Bu kabloların bittiği yerde büyük ihtimal dinamit var. Kayaları böyle patlatmışlar. Biz de durumu müze ekibine haber verdik" dedi.İznik Müze Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı öğrenildi

Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu
Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Taşdemir Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Türk Kaza İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 09:03:20. #1.14#
title