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Roma'dan "Siyahilerin Hayatları Önemlidir" kampanyasına destek

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, sosyal medyada başlayan "Siyahilerin Hayatları Önemlidir" kampanyasına destek verdi.

Roma'dan
02.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:05

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, sosyal medyada başlayan "Siyahilerin Hayatları Önemlidir" kampanyasına destek verdi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak başlatılan "Siyahilerin Hayatları Önemlidir (Black lives matter)" kampanyasına, sarı-kırmızılı İtalyan ekibi de katıldı.

Roma kulübünün, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Portekizli Teknik Direktör Paulo Fonseca öncülüğünde Romalı oyuncuların antrenman öncesinde saha ortasında kampanya için diz çöktüğü ifade edildi.

Bu arada, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus da Instagram hesabından diz çöktüğü bir fotoğraf karesini paylaşarak kampanyaya destek verdi.

Kaynak: AA

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