Roma'da forma giyen Shomurodov, Özbekistan'da yılın futbolcusu oldu - Haberler Spor
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Roma'da forma giyen Shomurodov, Özbekistan'da yılın futbolcusu oldu

Roma'da forma giyen Shomurodov, Özbekistan'da yılın futbolcusu oldu
AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Spor

İtalya'nın Roma Kulübünde forma giyen Özbek golcü Eldor Shomurodov, Özbekistan'da "Yılın Futbolcusu" seçildi.

İtalya'nın Roma Kulübünde forma giyen Özbek golcü Eldor Shomurodov, Özbekistan'da "Yılın Futbolcusu" seçildi.

Özbekistan Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi tarafından ülkedeki spor yazarları arasında düzenlenen oylamada, İtalya'nın Roma Kulübünde oynayan Eldor Shomurodov, "Yılın Futbolcusu" unvanına layık görüldü.

Shomurodov, düzenlenen törende ödülünü federasyon başkanı Abdusalom Azizov'un elinden aldı.

Özbekistan Kupası'nın sahibi Nasaf Kulübünün teknik direktörü Ruzikul Berdiyev ise "Yılın En İyi Antrenörü" ilan edildi.

Roma'da forma giyen Shomurodov, Özbekistan'da yılın futbolcusu oldu

Roma'da forma giyen Shomurodov, Özbekistan'da yılın futbolcusu oldu

Roma'da forma giyen Shomurodov, Özbekistan'da yılın futbolcusu oldu

Roma'da forma giyen Shomurodov, Özbekistan'da yılın futbolcusu oldu

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Spor Haberleri

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