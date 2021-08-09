Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saat 20.00 sularında ilçeye bağlı Çilingir Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.İ. (23) yönetimindeki 53 AJ 644 plakalı araç Çilingir Köyü istikametinden Çayeli istikametine seyir halinde iken sürücünün yanlış yola girmesi sonucu yaklaşık 50 metre uçurumdan takla atarak yuvarlandı. Kazada, araç içerisinde bulunan Metehan Kısır ile Mehmet Kısır 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Metehan Kısır Çayeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Mehmet Kısır ise buradaki ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Kısır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Ü.İ. ise jandarma tarafından aranıyor. - RİZE

Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 kişinin öldüğü kazada ölen şoförün mesai arkadaşından kahreden paylaşım: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim
15 kişinin öldüğü kazada ölen şoförün mesai arkadaşından kahreden paylaşım: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim
Bariyerlere çarpan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi
Bariyerlere çarpan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi
İzmir'de 8 kişinin öldüğü kazadan iç sızlatan görüntüler! Ölü ve yaralılar uçuruma savruldu
İzmir'de 8 kişinin öldüğü kazadan iç sızlatan görüntüler! Ölü ve yaralılar uçuruma savruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Yusuf Güney Yonca Evcimik Burcu Biricik
Spor Ali Koç Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 10:05:03. #1.14#

title