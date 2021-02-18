Rize'de seyir halindeki otomobil keçi sürüsüne çarptı
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Rize'de seyir halindeki otomobil keçi sürüsüne çarptı

18.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:56
Rize'de seyir halindeki otomobil keçi sürüsüne çarptı

Rize'de bir otomobilin kara yoluna giren küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 11 hayvan telef oldu.

Rize'de bir otomobilin kara yoluna giren küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 11 hayvan telef oldu.

Ardeşen-Çamlıhemşin yolu Astaş mevkisinde henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen bir sürücü, gece kar ve tipi nedeniyle, bir anda karşısına çıkan küçükbaş hayvan sürüsünü fark edemeyerek arasına daldı.

Kazada, 11 küçükbaş hayvan telef olduğu, diğer küçükbaş hayvanların ise son anda kurtulduğu görüldü.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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