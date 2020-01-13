Rize'de kaza yaptığı otomobilden inen sürücü başka aracın çarpması sonucu öldü
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Rize'de kaza yaptığı otomobilden inen sürücü başka aracın çarpması sonucu öldü

Rize'nin Çayeli ilçesinde kaza yaptığı otomobilden inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

13.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:58
Rize'de kaza yaptığı otomobilden inen sürücü başka aracın çarpması sonucu öldü

'nin ilçesinde kaza yaptığı otomobilden inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde, Mustafa 'ın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Patlayan lastiği ve aracı kontrol etmek için otomobilden inen Aydın'a, Sedat M. idaresindeki 53 AAY 690 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan Aydın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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