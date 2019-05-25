"Risk yönetimi için güçlü sigorta şart"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir sigorta sektörü, istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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