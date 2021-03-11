Reyhanlı Emniyet Müdürlüğüne araç desteği
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Reyhanlı Emniyet Müdürlüğüne araç desteği

11.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:44
Reyhanlı Emniyet Müdürlüğüne araç desteği

Hatay'da hayırsever işadamlarının katkılarıyla alınan 3 otomobil ile 2 motosiklet, düzenlenen törenle Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hatay'da hayırsever işadamlarının katkılarıyla alınan 3 otomobil ile 2 motosiklet, düzenlenen törenle Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Reyhanlı Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen araç teslim törenine Kaymakam Ali Candan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hayri Şahin, Reyhanlı Emniyet Müdürü Ali Çolak, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, işadamları ile polisler katıldı.

Törende konuşan Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, araçların temininde katkısı olanlara teşekkür etti.

Araçların alınmasında katkı sağlayan hayırsever işadamları plaket verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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