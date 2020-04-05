Restorasyonu süren tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Restorasyonu süren tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler - Haber
Muradiye, Kars

Restorasyonu süren tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler

Restorasyonu süren tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler Kars'ta restorasyonu yapılan tarihi hamamın kubbesinde bulunan kurşun tabakaları sökerek götürdüler.

05.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:06
Restorasyonu süren tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler

Restorasyonu süren tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler

KARS - Kars'ta restorasyonu yapılan tarihi hamamın kubbesinde bulunan kurşun tabakaları sökerek götürdüler.

Kars Valiliği tarafından restorasyonu yapılan Tarihi Muradiye Hamamı'nın çatı ve kubbelerine yapılan kurşun kaplama kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sökülerek götürüldü.

Özellikle son günlerde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşısında vatandaşların evlerinde kaldığı günlerde hamamın üzerinde kurşun tabakaların sökülerek götürülmesi tarihi değerlere verilen değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars'ın önemli destinasyon yerlerinden birisi olan Tarihi Muradiye Hamamı'nın kubbelerine binlerce lira harcanarak yapılan kurşun kaplamaların sökülmesini bir anlam veremediklerini ifade eden vatandaşlar, "Burası bildiğimiz kadarıyla Kars Valiliği tarafından restorasyonu yapıldı. Tam anlamıyla turizm destinasyonun olduğu bölgedeyiz. Kars Kalesi'nin hemen altında, Taş Köprü'nün yanında bulunuyor Muradiye Hamamı, çok acıdır ki bizde şahit olduk. Yanından geçerken gördük, kubbelerin kurşun kaplamaları parça parça sökülerek götürülmüş. Özellikle bu son günlerde burada insan sayısında müthiş bir azalma var. Koronavirüsten dolayı, nasıl bir güvenlik önlemi getirilir, nasıl denetimleri gerçekleştirilir bizde merak ediyoruz. Ama biran evvel önlem alınması gerektiğinin altını çiziyoruz" dedi.

Osmanlı mimari tarzında inşa edilen tarihi Muradiye Hamamı'nın kubbelerinin arka tarafındaki kurşunları sökülerek götürüldü. Restorasyonun tamamlanmasına kısa bir süre hamamın kubbelerinin sökülmesi vatandaşlar arasında da tepkiyle karşılandı.

Kars Valiliği bünyesinde bulunan Tarihi Hamamları'nın koruma altına alınmasını isteyen vatandaşlar, aksi takdirde hamamların restorasyonunun tamamlanmadan yıkılacağına dikkat çektiler.

IÇ-

Restorasyonu süren tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Restorasyonu süren tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haber
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haber
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün Haber
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti Haber
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haber
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında 'Pes' dedirten görüntü
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756...
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
Adana'da polis helikopterle 'Evde kal' uyarısını yineledi
Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ebru Polat Pınar Deniz Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su İlaç Mart Polis
Şu an buradasınız: Restorasyonu süren tarihi hamamın kubbe kurşunlarını söktüler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 17:15:46. #1.14#
title