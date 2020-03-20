RESTORANLAR VE GIDA İŞLETMELERİNDE EKSTRA ÖNLEMLER ÖNERİSİ
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› RESTORANLAR VE GIDA İŞLETMELERİNDE EKSTRA ÖNLEMLER ÖNERİSİ - Haberler
İstanbul, Türkiye, Güncel

RESTORANLAR VE GIDA İŞLETMELERİNDE EKSTRA ÖNLEMLER ÖNERİSİ

KORONAVİRÜS nedeniyle pek çok yerde önlemler artırıldı.

20.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:58
RESTORANLAR VE GIDA İŞLETMELERİNDE EKSTRA ÖNLEMLER ÖNERİSİ
KORONAVİRÜS nedeniyle pek çok yerde önlemler artırıldı. Uzmanlar, Türkiye'de dışarıda yeme içme oranının yüzde 65 olduğuna dikkat çekerek, restoran ve gıda işletmelerinde de hijyen önlemlerinin atırılması, ekstra önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

Konda Araştırma ve Danışmanlık'ın yaklaşık 2 yıl önce yaptığı 'Yeme İçme Değerleri ve Alışkanlıkları Araştırması'na göre Türkiye'de dışarıda yemek yeme oranının yüzde 65 olduğuna dikkat çeken İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Gıda Güvenliği Platformu Kurucusu Prof. Dr. Özer Ergün, koronavirüse karşı restoranlar ve gıda işletmelerinde de önlemlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Ergün, "Restoranlarda her zaman hijyene ve gıda güvenliğine önem vermek gerekir ama bütün dünyanın yaşadığı koronavirüs pandemisi nedeniyle ekstra önlem almak gerekmektedir" dedi.

"PANDEMİ NEDENİYLE EKSTRA ÖNLEM ALMAK GEREKİYOR"

Alınması gereken önlemlerle ilgili Prof. Dr. Ergün, şunları söyledi: "Restoranlarda her zaman hijyene ve gıda güvenliğine önem vermek gerekir ama bütün dünyanın yaşadığı koronavirüs pandemisi nedeniyle ekstra önlem almak gerekmektedir. Öncelikli olarak restoranlar ve gıda işletmeleri Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını önemsemeli. Müşteri olarak bir restorana gittiğimizde, restoranın havasının temiz olması, şu aşamada kalabalık olmaması ve çalışan personelin temiz olması önem taşır. Masaya oturduktan sonra masanın temizliği, gelen garsonun bize mesafe bırakması da bir önlem olarak söylenebilir. 'Gelen yemeklerden koronavirüs bulaşır' diye bir endişeniz olmasın. Ancak hazırlanma aşamasında, hazırlayan kişinin o yemeğe hapşırması veya elini değdirmesi neticesinde enfeksiyon geçebilir ama bunun dışında söz konusu değildir. Hele hele ısıl işlem görmüş olan gıda ve gıda ürünlerinde korona etkeninin yaşama ihtimali yok."

"MÜMKÜN OLDUĞU KADAR TEMASSIZ ÖDEME YAPIN"

Kasa noktasında ise temassız ödeme tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ergün, "Yemeğimizi yedikten sonra mümkün olduğu kadar kredi kartı ile temassız ödeme yapmak,  müşteri olarak kredi kartını kullandıktan sonra ellerimizi dezenfekte etmek,  çalışan olarak ise her kredi kartı kullanıldıktan sonra pos makinelerinin dezenfekte edilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde çapraz bulaşma olabilir. Yemek sunulurken getirilecek olan çatal-kaşık-bıçakların kağıda sarılı ya da kağıt peçete içinde, el değmeden getirilmesi de bir tedbir olarak söylenebilir" şeklinde konuştu.

EL BEZLERİ YERİNE TEK KULLANIMLIK KAĞIT BEZ KULLANILMALIMutfakta çalışan personele de büyük bir sorumluluk  düştüğünü de sözlerine ekleyen Ergün, "Bone, maske kullanmaları ve gıda maddelerine elleriyle temas etmemeleri, eğer hastalık belirtisi taşıyorlarsa ne üretim ne de sunum yerinde çalışmamaları önem taşımaktadır. Bunun yanında bir restorana gelen müşteri eğer hastalık şüphesi gösteriyorsa, o müşteriye dezenfektan vermek, maske uzatmak ve o kalktıktan sonra bulunduğu masayı dezenfekte ederek kullandığı soslukları, peçetelikleri dezenfekte etmek çok önem taşır. Çalışan personelin her saat başı ellerini temizlemeleri büyük önem taşır. El bezleri yerine kağıt peçete kullanılmalı, masalar ve araç-gereçler tek kullanımlık kağıtlar ile silinmeli ve atılmalıdır" dedi.

EVE SİPARİŞLERE DİKKATVatandaşların daha çok evde vakit geçirdiği bugünlerde eve verilen yemek siparişlerinde de dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu söyleyen Ergün, "Biliyorsunuz bir de evlere sipariş veriliyor. Eve sipariş getiren kişinin de genel sağlık durumunu göz ucuyla gözlemek, eğer burnu akıyorsa, öksürüyorsa ve sizde şüphe uyandırıyorsa 'bu paketi almadan geri çevirmek iyi bir tedbirdir' diye düşünüyorum. Bu durum yoksa almış olduğunuz pakedi ambalajlardan çıkartıp tabaklarınıza yemekleri koymak, ambalaj malzemelerini paketleyip öpe atmak ve elleri dezenfekte etmek yine bizi rahatlatacak tedbirlerdir" ifadelerini kullandı.

MASALARDAKİ SOSLUK, PEÇETELİK VE TUZLUKLARA DİKKATSoslukların, tuzlukların, peçeteliklerin de her müşteri gittikten sonra dezenfekte edilmesi gerektiğini vurgulayan Ergün, "Masaların da her saat başı dezenfekte edilmesine dikkat etmek gerekiyor. Hatta restoran şeflerinin belli periyotlarda çalışanların ellerini yıkamasını sağlaması ve teşvik etmesi önem taşır. Sadece koronavirüs değil, her türlü zehirlenmeye neden olabilecek bakteri ve virüsler için mutfakta önlemlerin alınması gerekir. Çiğ ve pişmiş gıdalar yanyana olmamalı, muhafaza şartları artı 4 derecede olmalı. Hayvansal kökenli gıda maddeleri çok çabuk bozuluyor, onları da 4 derece ya da donduruyorsak -18 derecede muhafaza etmeli ve çözdürmeyi dışarda yapmamalıyız. Bunlara dikkat edildiği takdirde, koronavirüsün gıdalardan bize bulaşması hususunda endişemiz olmaması gerekir" diye konuştu.

"MÜŞTERİ SAĞLIĞI İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAĞACAĞIZ"Bir dönercide çalışan Orhan Düngüz, "Zaten biz bu olay çıktıktan sonra masaları her müşteri oturduğunda, kalktığında siliyoruz. Elimizden geldiğince temiz tutmaya çalışıyoruz. Bulaşıkları makinede yıkıyoruz. Hijyen kurallarına dikkat etmeye çalışıyoruz, bardakları çamaşır suyuna koyuyoruz. Biz kendi sağlığımızı nasıl düşünüyorsak, müşteriyi de öyle düşünüyoruz. Masaları silerken kullandığımız bezleri deterjan ve sirkeli suya koyuyoruz. Müşteriler kalktığında ya da oturduğunda masaları siliyoruz ve sonra servis yapıyoruz. Eğer tek kullanımlık kağıt havlu kullanmak daha hijyenikse, onu da uygulamaya çalışırız. Müşteri sağlığına hangisi uygunsa onu yapacağız" dedi.

"MUTFAKTA DEZENFEKTAN KULLANIYORUZ"Beşiktaş'ta bir lokantası bulunan Abdullah Önder, "Bulaşıklarımızı sıcak suda makinelerde yıkıyoruz.  Dezenfekte şekilde, eldivenle çalışıyorlar. Virüs olduğundan biraz daha dikkatli çalışıyoruz. Şimdi elimizi, yüzümüzü sürekli yıkıyoruz. Bir şeye elimizi sürdüğümüzde temizlemeye uğraşıyoruz. Mutfakta dezenfektan kullanıyoruz. Mümkün olduğu kadar müşterilerle mesafeli duruyoruz. Biz de endişe duyuyoruz açıkçası" ifadelerini kullandı.

"SELF-SERVİS'TE TEPSİLERİN TEMİZLİĞİNE ÖZELLİKLE DİKKAT EDİYORUZ"Beşiktaş'ta bir esnaf lokantası olan İbrahim Sarı da  "Ekstra önlem aldık, müşteriler için dezenfektan koyduk. Çatal kaşıkları ekstradan ayrıca yıkamaya özen gösteriyoruz, çamaşır suyu ile. Nitekim self-servis olduğumuz için tepsileri temizlemeye daha fazla dikkat ediyoruzö şeklinde konuştu.  Sarı, masalardan tuzluk ve soslukların kaldırılmasının daha sağlıklı olabileceği önerisine ise, "Mantıklı olabilir evet, paket tuz da isteyebilir müşterilerimiz. O da bizde mevcut" şeklinde konuştu.  

Görüntü Dökümü:  ---------------------Restoranlardan görüntüler-Restoran çalışanları ve sahipleri ile röp.-Prof. Dr. Özer Ergün ile röp. 

-Genel ve detay


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'da hakimin eşinin testi pozitif çıktı! Personel karantinada Haberler
İstanbul'da hakimin eşinin testi pozitif çıktı! Personel karantinada
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haberler
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Haberler
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
İstanbullu evden çıkmayınca bir ilçe haricinde hava kalitesi yükseldi Haberler
İstanbullu evden çıkmayınca bir ilçe haricinde hava kalitesi yükseldi
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Haberler
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Market zincirinin korona için aldığı önlem müşterileri memnun etti Haberler
Market zincirinin korona için aldığı önlem müşterileri memnun etti
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan Faik Öztrak Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tom Hanks Ece Erken Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Bülent Uygun Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Futbol İtalya
Şu an buradasınız: RESTORANLAR VE GIDA İŞLETMELERİNDE EKSTRA ÖNLEMLER ÖNERİSİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 12:20:58. #1.14#
title