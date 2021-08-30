Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa'nın mutlu günü

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın oğlu Şükrü Orhun ile Dikmen ailesinin kızı İclal Ezgi, düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın oğlu Şükrü Orhun ile Dikmen ailesinin kızı İclal Ezgi, düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Erciyes Binicilik ve Kır Bahçesi'ndeki nikah ve düğüne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Bölge Adliyesi Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, AK Parti İl Başkan Vekili Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Kayseri SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Karabulut, İncesu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Baktır, Erciyes Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Kırgızistan Türk Manas Üniversitesi önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç kıyarken, çifte evlilik cüzdanını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile Vali Günaydın takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya