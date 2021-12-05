Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi, Çat'ta düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Atatürk Üniversitesi yönetimi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin temel unsurları arasında yer alan üniversite-toplum iş birliğine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde Erzurum'un Çat ilçesine gerçekleştirilen ziyaretle yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Gezici mobil hayvan hastanesi ağa köyde

İlk olarak Çat'ın Ağa Köyüne gelen üniversite heyeti burada konuşlanan Veteriner Fakültesi Gezici Hayvan Hastanesinde yapılan çalışmaları inceledi. Yöre halkı ile buluşan Rektör Çomaklı ise talep ve dilekleri dinleyerek hayvan hastanesinin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Mini bir hastane olan ve birçok özelliği içinde barındıran aracın köy köy gezerek şimdiye kadar birçok hayvan hastalığına şifa olduğunu aktaran Çomaklı, 180 haneli Ağa Köyü sakinlerinin de tüm isteklerine cevap vereceklerini ifade etti.

Ağa Köyü ziyaretinin ardından Çat Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonuna geçen heyet burada köy muhtarları, kadın kooperatifi temsilcileri, ilçe müdürleri, esnaflar ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Toplantı da ilçenin demografik yapısı, ekonomik hayatı, tarım ve hayvancılık üzerine yapılan çalışmalar ve bu doğrultuda yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Çomaklı: "Çat'ın büyümesi ve gelişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Atatürk Üniversitesinin sadece akademik alana yönelik attığı adımlar ile değil toplumun faydasına olacak tüm çalışmalarıyla 65 yıldır hizmetine devam ettiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, bu amaçla üretilen tüm bilgiyi, geliştirilen tüm teknolojiyi ve tüm altyapı imkanlarını toplumun yararına olacak şekilde kullandıklarını dile getirdi.

Bu amaç doğrultusunda üniversitenin sadece kendi sınırları içinde kalmadığını şehrin tüm paydaşları başta olmak üzere; bölgesine, ülkesine ve komşu ülkelere yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Çomaklı: "Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü kalkınmanın topyekün olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle üniversitemiz ile düzenlenen toplantıya rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz, ilgili fakültelerimizin dekanları, Araştırma Hastanesi Başhekimi ile yönetimi, bölüm başkanlarımız, araştırma merkezi müdürlerimiz, koordinatörlerimiz ve üniversitemizde görev yapan Çatlı akademisyenlerimiz ile katılarak neler yapılabilir noktasındaki tüm ihtimalleri değerlendireceğiz. Aslolan ilçe sakinlerimizin huzuru, mutluluğu ve emeklerinin karşılığını almalarıdır. Tarım ve hayvancılık alanlarında önemli bir birikime sahip olan Atatürk Üniversitesi çiftçisine, hayvancılıkla uğraşan köylüsüne, toprağına, suyuna sahip çıkmaya dün olduğu gibi bugün devam edecektir" dedi.

Toplantı; muhtar ve ilçedeki esnaflar ile katılımcıların, Ziraat ve Su Ürünleri Fakültelerinin Dekanlarına, ilgili alanların bölüm başkanlarına, Proje Ofisi Koordinatörüne, Bitkisel Üretim ile Gıda ve Hayvancılık Merkezi Müdürlerine yapılabilecek çalışmalar, alınabilecek destekler ve geliştirilebilecek yeni projeler hakkında soru sormalarıyla tamamlandı.

İlçe ziyareti, heyetin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM