Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifi TBMM Sanayi Komisyonu'nda
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Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifi TBMM Sanayi Komisyonu'nda

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan Teklif ile Rekabet Kurumunun, Cumhurbaşkanlığına bağlı herhangi bir kuruma dönüştüğünü savunarak, "Bu teklifin kabul edilmesi durumunda hiçbir şirket kendisini güvende hissetmez.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifi TBMM Sanayi Komisyonu'nda
02.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:23

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan Teklif ile Rekabet Kurumunun, Cumhurbaşkanlığına bağlı herhangi bir kuruma dönüştüğünü savunarak, "Bu teklifin kabul edilmesi durumunda hiçbir şirket kendisini güvende hissetmez. Yabancı hiçbir şirket de Türkiye'ye gelerek yatırım yapmaz." dedi.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda devam ediyor.

Teklifin tümü üzerine söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, teklifle Rekabet Kurumu personelinin kolaylıkla görevinden alınabileceğini, yer ve görev değişikliği gibi nedenlerle kurumun hafıza ve kültürünün yok edileceğini iddia etti.

Düzenleme ile kurumun mali özerkliğinin yok edilmek istendiğini ileri süren Tarhan, "Rekabet Kurumu, Cumhurbaşkanlığına bağlı herhangi bir kuruma dönüşüyor. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda hiçbir şirket kendisini güvende hissetmez. Yabancı hiçbir şirket de Türkiye'ye gelerek yatırım yapmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, teklifin hukuki belirsizliklere neden olabileceğini öne sürerek, teklifin yeniden ele alınarak kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini istedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, teklifin mülkiyet hakkının gasbına yol açtığını iddia ederek, "Teklifte eleştirilecek birçok konu var. Dijital verilerin kopyalanmasıyla ticaretin sırlarının ihlali ortaya çıkabilecek, bu düzenleme ticari sırların korunmasına ilişkin bir koruma sağlamıyor. Açılan yeni kadrolarla siyasi atamalara yol açılıyor. Uzman yardımcılığından uzmanlığa geçerken 3 yıl çalışma şartı kaldırılıyor. Bu durum kurum içi eğitim, liyakat ve disiplin kaybını doğuracaktır. Bu teklifin tamamen çekilmesi gerekiyor." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, her alanda otoriterleşme yaşandığını, Rekabet Kurumunun özerkliğinin de bu düzenlemeyle ortadan kaldırıldığını savundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de teklifin, AB mevzuatına ve AB Komisyonu'nun ilgili kararlarına uygun olarak hazırlandığını belirtti.

Teklifin tümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından maddelere geçildi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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