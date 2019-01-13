Rauf Denktaş Törenle Anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 7'inci ölüm yıl dönümünde Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtında düzenlenen törenle anıldı.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 7. yılında törenle anıldı. Lefkoşa'daki tören Denktaş'ın anıt mezarındaki inşaat nedeniyle Türk Mücahitleri Teşkilatı (TMT) Anıtı'nda yapıldı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, siyasi parti ve sivil toplum örgüt temsilcileri, okullardan, kurum ve kuruluşlardan temsilci ve yetkililer, vatandaşlar ve Türkiye'den konukların katıldığı tören, TMT Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar önce göndere çekildi, ardından yarıya indirildi. Tören sırasında tüm ülkede de sirenler çalındı.

AKINCI VE DENKTAŞ BAYRAKLARI ÖPEREK TESLİM ALDI

Rauf Raif Denktaş'ı Anma Koşusu kapsamında Yavuz Çıkarma Plajı'ndan tören alanına getirilen bayraklar, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş'a sunuldu. Akıncı ve Denktaş bayrakları öperek teslim aldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun kuşaktan kuşağa devredilen, yarım asrı aşan bir sorun olarak herkesin hayatını etkilemeye devam ettiğini söyledi. Her kuşağın kendi dönemi içinde Kıbrıs sorunundan kaynaklanan bir mücadele yürütmek durumunda kaldığına işaret eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş da toplumuna liderlik ettiği dönemde Rum muhataplarının tavrına karşı inandığı doğrultuda mücadele vermiştir. Eski Rum liderlerden Glafkos Klerides'in kendi anılarını yansıttığı 'İfadem' adlı eserinde, zihniyet sorununa işaret eden itiraf nitelikli şu görüş yer almaktadır; 'Kıbrıslı Rumların temel hedefi Kıbrıs'ın bir Kıbrıs Rum devleti olması, Kıbrıslı Türklerin de bir azınlık olarak korunmasıydı. Kıbrıslı Türklerin temel kaygısı ise bu gibi çabaları bertaraf etmek ve Zürih Anlaşması'nın iki toplum arasında yaratmış olduğu ortaklık kavramını sürdürmekti. Federal çözüm kabul edilmiş olmakla birlikte bu mevzu uzlaşmazlık konusu olmaya bugün de devam etmektedir. Halbuki federasyon, oluşturucu devletlerin anayasal ortaklığından başka bir şey değildir.' Klerides bu saptamaları 30 yıl önce 1989 yılında yaptı. Bugün 2019'dayız."

"BUNA İZİN VERMEDİK, BUNDAN SONRA DA VERMEYECEĞİZ"

Rum lider Anastasiades'in son zamanlardaki açıklamalarının Klerides'in itiraf nitelikli tarihsel saptamasının bunca yıldan sonra bile halen geçerli olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, "Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğine karşı sergilemekte olduğu direnç Rum tarafının hala daha ne yazık ki aynı noktada olduğunu göstermektedir" diye konuştu. Akıncı, Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin bu Ada'nın iki eşit toplumundan birisi olduğunu kabullenememesinin ciddi bir zihniyet sorununa işaret ettiğini belirterek, "Kıbrıslı Türkler bu Ada'nın eşit ortağıdırlar ve haklarından vazgeçmeleri mümkün değildir. Kıbrıslı Türkleri azınlık haklarına mahkum etme amacına geçmişte olduğu gibi bugün de asla boyun eğilmeyecektir. Buna izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" dedi. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın uzun mücadele yılları içerisinde toplumunu bir azınlık haline getirme gayretlerine hep karşı durduğunu anımsatan Akıncı, şöyle devam etti:

"Kıbrıs'ta zihniyet sorunu sürdükçe buna karşı gerekli mücadeleyi vermeye elbette devam edeceğiz. En çok Kıbrıslı Türkleri mağdur eden Kıbrıs sorunu sürdükçe meşru haklarımızı koruma kararlılığı içinde çözüm çabalarını da sürdüreceğiz. Bunlar birbiriyle çelişen değil, bilakis örtüşen iki ana prensiptir. Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler veren merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ölümünün 7. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anarım. Ruhu şad olsun."

ANIT ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, daha sonra anıt özel defterini imzalayarak şunları yazdı:

"Aramızdan ayrılışınızın 7. yılındayız. Her yıl olduğu gibi, bugünde de sizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Kıbrıs Türk halkı olarak yıllardır sürdürdüğümüz bu adada eşit ve özgür bir toplum olarak var olma mücadelesine aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Kıbrıs Rum tarafından kaynaklanan sorun, temelde çok fazla değişikliğe uğramamıştır. Kendini bu adanın hakim tarafı ve asıl sahibi olarak görüp yetkiyi ve refahı paylaşmama tavrı ne yazık ki sürmektedir. Sık sık 'değişmesi gerekir' dediğimiz zihniyetin özü budur. Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesine bağlı kalarak yapıcı tavrımızı elbette sürdüreceğiz. Eşitlik, özgürlük ve güvenlik kavramlarını içi boş söylemler olarak değil, tüm gereklerini yerine getirecek bir kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının gasp edilmiş hakkı olan uluslararası hukuk içindeki statüsünü elde edecek koşulların oluşması için tüm gücümüzle çalışacağız."

(İHA)

Kaynak: İHA