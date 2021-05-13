Ramazan Bayramı'nda dünyaca ünlü sahiller turistlere kaldı
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Ramazan Bayramı'nda dünyaca ünlü sahiller turistlere kaldı

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | Güncel

-Ramazan Bayramı'nda dünyaca ünlü sahiller turistlere kaldı Turizm kenti Antalya'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü sahiller turistlere kaldı.

-Ramazan Bayramı'nda dünyaca ünlü sahiller turistlere kaldı

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü sahiller turistlere kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin bitimine 4 gün kaldı. Ramazan Bayramı da bu döneme denk gelince kentin tüm noktalarında sessizlik hakim oldu. Antalyalılar diğer günlerde olduğu gibi evlerinde zaman geçirirken, kentin tarihi yerleri ve dünyaca ünlü sahilleri kısıtlamadan muaf yerleşik olmaya turistlere kaldı. Havanın 25 deniz suyunun 22 derece ölçüldüğü kentte, sahile gelen turistler Akdeniz güneşin tadını çıkardı. Çocuklar ise aileleriyle yüzdü. Bazı çocuklar suya giren köpek ile oynayarak eğlenceli zamanlar geçirdi.

Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların kısıtlama kurallarını ihlal ederek sahile geldiği görüldü. Bir grup genç ise falezlerin altındaki kayalık alanda saatlerce yüzdü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin güzelliği ve denize girenler havadan drone ile görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nda dünyaca ünlü sahiller turistlere kaldı
Ramazan Bayramı'nda dünyaca ünlü sahiller turistlere kaldı
Ramazan Bayramı'nda dünyaca ünlü sahiller turistlere kaldı
Ramazan Bayramı'nda dünyaca ünlü sahiller turistlere kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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