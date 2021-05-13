Ramazan Bayramı namazı kılındı

Van'da, Ramazan Bayramı namazı camilerde eda edildi.

Van'da, Ramazan Bayramı namazı camilerde eda edildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Çiftçiler Camisi'ne gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Namazı kıldıran Cami İmamı Murat Güneş, okuduğu hutbede, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere Gazze'ye ve tüm Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bayram namazında İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıların son bulması için dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar