Ramazan Bayramı namazı kılındı
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Ramazan Bayramı namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da, Ramazan Bayramı namazı camilerde eda edildi.

Van'da, Ramazan Bayramı namazı camilerde eda edildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Çiftçiler Camisi'ne gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Namazı kıldıran Cami İmamı Murat Güneş, okuduğu hutbede, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere Gazze'ye ve tüm Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bayram namazında İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıların son bulması için dua edildi.

Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ramazan Bayramı namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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