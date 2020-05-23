Ramazan Bayramı'na doğru Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Uysal, mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayramı sosyal mesafeye dikkat ederek dijital araçlarla kutlayacaklarını aktardı.

Bir araya gelemeseler de sevdikleriyle bayramı ortak duygular içinde kutlayacaklarını belirten Uysal, "Belki aramızda ufak tefek kırgınlık olan varsa bir 'Alo' diyeceğiz. Bayramımızı amacımıza uygun şekilde kutlayacağız. Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Nice bayramlara." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA