Ramazan Bayramı'na doğru
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
23.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:51
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Uysal, mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayramı sosyal mesafeye dikkat ederek dijital araçlarla kutlayacaklarını aktardı.
Bir araya gelemeseler de sevdikleriyle bayramı ortak duygular içinde kutlayacaklarını belirten Uysal, "Belki aramızda ufak tefek kırgınlık olan varsa bir 'Alo' diyeceğiz. Bayramımızı amacımıza uygun şekilde kutlayacağız. Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Nice bayramlara." ifadelerini kullandı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA