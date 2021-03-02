Rainbow Six Siege efsanesi Pengu emekli olduğunu açıkladı
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Rainbow Six Siege efsanesi Pengu emekli olduğunu açıkladı

02.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:18
Rainbow Six Siege efsanesi Pengu emekli olduğunu açıkladı

Pengu emekli oldu!

Rainbow Six Siege Esporu efsanesi Niclas "Pengu" Mouritzen, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda emekli olduğunu duyurdu.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda: "BEŞ yıl oldu. Beş yıl çocukluk hayalimi yaşamak ve en inanılmaz şeyleri deneyimlemek. Bu tweet itibariyle aktif bir profesyonel lig oyuncusu olarak istifa ettim. Size geleceğin neler getireceğini göstermek için sabırsızlanıyorum. Ama şimdilik. Sabırlı olmalıyız" dedi.

Pengu'un R6 sahnesi üzerindeki etkisi çok büyük. Oyunun en başarılı oyuncularından biri olmasının yanı sıra, sahnedeki en iyi yayıncılardan ve kişiliklerden biri olarak görülüyor. Bir zamanlar Pengu, Rainbow Six Siege'in en iyi takımının G2'nun bir parçasıydı. 2018'den 2020 yılına kadar G2 takımında oynadı. G2 2020 yılında ilk Avrupa Ligi 2020 Finallerini kazandı.

G2 Esports Pengu için bir teşekkür videosu yayınladı

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Kaynak: Playerbros

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