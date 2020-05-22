Radyolar bayramın 2. gününde Türkiye için tek ses olacak
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Radyolar bayramın 2. gününde Türkiye için tek ses olacak

Türkiye çapında 20'den fazla ulusal ve yerel radyo kanalı, "Radyo Türkiye" projesinde aynı anda ortak yayın yapacak.

Radyolar bayramın 2. gününde Türkiye için tek ses olacak
22.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:27

Türkiye çapında 20'den fazla ulusal ve yerel radyo kanalı, "Radyo Türkiye" projesinde aynı anda ortak yayın yapacak.

Ulusal Radyo Yayıncıları Derneğinden (URYAD) yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta düzenlenecek programda 21 radyo programcısı ağırlanacak.

Sekiz büyük radyo ajansının da desteklediği "Radyo Türkiye" projesinden elde edilen reklam geliri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlanacak.

Aralarında Alem FM, İstanbul FM, Joy FM, JoyTurk, Kafa Radyo, Karadeniz FM, Kral FM, Kent FM, Kral POP, Metro FM, Power Pop, Radyo Alaturka, Radyo 7, Radyo D, Radyo Spor, Radyo Viva, Radyo Trafik, Radyo Turkuvaz, Radyo Vizyon, Show Radyo, Süper FM, TRT FM, Virgin Radio'nun bulunduğu ulusal kanalların yanı sıra Ankara ve İzmir'den yerel radyolar ortak yayın yapacak.

Programda Ali Erim, Altan Kiraz, Bay J, Ceyhun Yılmaz, Cezayir Doğan, Duygu Atakan, Doğancan Özadlı, Gezegen Mehmet, Hopdedik Ayhan, Kadir Çöpdemir, Mesut Süre, Modern Sabahlar, Nihat Sırdar, Ömer Erişmen, Polat Labar, Serdar Gökalp, Serkan Kızılbayır, Talha Bora Öge, Tolga Avcı, Tülay İkbal, Tüzün Venhar Sağıroğlu gibi sevilen radyocular yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen URYAD Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Akay, yayının 12.00'de başlayacağını belirterek, "Radyo kanallarımız, evde geçirmek zorunda kaldığımız Ramazan Bayramı'nda sosyal mesafeyi koruyarak evlerinize konuk olacak. Tüm radyolar el ele vererek ayrı frekanslardan tek ses olarak dinleyicilerine ulaşacak. Farklı radyolarda dinlemeye alışkın olduğumuz programcılarımız bu sefer aynı stüdyoda birlikte gerçekleştirecekleri yayınla karşımıza çıkacak. 'Radyo Türkiye' bizleri hem geçmişe götürecek hem de bayram günümüzü şenlendirecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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