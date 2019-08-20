PTT'den fındık gönderilerine yüzde 30 indirim

20.08.2019 10:18

Giresun PTT Başmüdürlüğünce fındık, ceviz ve çay gönderilerinde yüzde 30 indirim uygulandı.

Giresun PTT Başmüdürü Osman Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin geleneksel ve yerel ürünler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

Giresun fındığında olduğu gibi Türkiye'nin birçok yerel ürününün coğrafi ad ile tanındığını ifade eden Tekin, şunları aktardı:

"Bu yöresel zenginlik ve birikimi fark eden PTT, Giresun fındığının tanıtımına katkıda bulunulması ve üreticimizin bir nebze olsun kazanç elde edebilmesi için fındık, ceviz ve çay gönderilerine özel yüzde 30 indirim uygulaması başlattı. Giresun ili ve ilçelerinde bulunan tüm PTT iş yerlerinden fındık göndermek isteyen vatandaşlarımız 100269353 kodu ile yüzde 30 indirimden faydalanarak Giresun'daki lezzeti PTT ile alıcılarına ulaştırabilirler."

Kaynak: AA