PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi

05.09.2019 19:08

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK tarafından 4 maç men cezası ve yardımcı antrenör Ümit Davala'ya, rakip takım taraftarına hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu kararı, Galatasaray'ın kuruluş yılına denk gelen saat 19.05'te açıklanması tartışmaları alevlendirdi.

KAYSERİ MAÇI SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e, Süper Lig'in 3. haftasında alınan 3-2'lik Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle 4 maç men cezası ve 19 bin TL para cezası verdi. Yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise rakip takım taraftarlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası ve 19 bin 500 TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu kararı, Galatasaray'ın kuruluş yılına denk gelen saat 19.05'te açıklanması tartışmaları alevlendirdi.

PFDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray A.Ş.'nin, 30.08.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. antrenörü Ümit Davala'nın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (...)"

NE OLMUŞTU?

Deneyimli çalıştırıcı, Kayserispor'u 90+9'da Adem Büyük'ün attığı golle 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Geçen sezon Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor diye bir ortam vardı. Geçen sene organize, ancak amatör bir kötülük gözlemliyorum demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözlerine alınmışlar demek ki, artık profesyoneller. Bunu bu maç için söylemiyorum. Bunların tek ilacı vardır, Galatasaray olarak bir bütün şeklide durabilmek." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray önümüzdeki 4 haftada Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor (d), Fenerbahçe ve Gençlerbirliği (d) ile karşılaşacak. Bu da kararın TFF Tahkim Kurulu tarafından indirilmemesi halinde Terim'in Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesindeki yerini alamayacağı anlamına geliyor.

Kaynak: AA