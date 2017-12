Prof. Dr. Kamil Aydın: "Kudüs Bizim Evimizdir Biz Kimseye Dokundurtmayız"

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ve MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, "Kudüs bizim evimizdir biz kimseye dokundurtmayız" dedi.



Türkiye gündeminin çok hızlı değiştiğini ifade eden Prof. Dr. Kamil Aydın, "2 gün önce Birleşmiş Milletler nezdinde bir oylama yapıldı. Kudüs diye bir davamız var. Dolayısıyla Türk milleti tek vücut oldu. Kudüs bizim varlık davamızdır bizim şerefimizdir. Kudüs'e sahip çıkmak bizim onurumuz şerefimizdir. Yüzyıl önce nasıl sahip çıktıysak bugün de aynı şeyi yapıyoruz. MHP terörle mücadelede nasıl hükümetin yanındaysa, dış politikada da Türk milletini diz çöktürmeyi hedefleyen bir takım dış odaklarında karşısında ki mücadele de biz varız. Söz konusu vatandır. Buradan parti adına siyaset çıkarma gibi bir amacımız yok. Bu sıkı duruşumuz, ülke içerisinde ki birlik beraberlik mesajı, özellikle 15 Temmuz sonrası gerçekten birilerini ürküttü. Türkiye üzerinde ağır emelleri olanları birazcık rahatsız etti. Dolayısıyla onların A planı askeri bir darbe ile yönetimi ele geçirmek iken bu sefer bu millet azim ve kararlılığını sokağa döktü. Özellikle vatan sevdasına sahip gençlerimizin burada ön ayak olmaları etkili. Buna dur dediler. Ama batı da durmuyor B planını devreye soktular şimdi C planını yapıyorlar. Türkiye'yi dış siyasette yalnızlaştırma, NATO tatbikatında yaşananlar Kanada'da ki bir konferansta olanlar, Avrupa Birliği'ni sürekli bir sopa gibi tepemizde tutmaları. Biz dik duruşumuza devam ediyoruz. MHP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletin birlik ve bekası noktasında mücadelesinin arkasında. En son 3. Plan devreye sokuldu. Buda Türkiye'yi ekonomik olarak bir yerlere sıkıştırmak. Özellikle dövizde ki bir takım oynamalar ufak bir fırtına gibi geldi geçti" dedi.



"Dünya, Filistinli kardeşlerimizin yanında durdu"



Kutsal emanetimizi Kudüs'e İsrail'in başkenti tanıtılmasının büyük tepki çektiğini dile getiren Aydın, "İşgalci bir devletin işgal ettiği topraklardan çekilmesini beklerken tam tersine kutsal saydığımız mekanın bir başkente dönüştürme girişimi. Bunun 14'e 1utanmadan yaptılar ama genel kuruluna taşındı olay. Burada da ABD'nin ve İsrail'in tehditlerine rağmen cevabımızı verdik. Dünya mazlum bir ülke olan Filistinli kardeşlerimizin yanında durdular. Bizde net bir şekilde büyük bir ses olsun, dalga şeklinde yayılsın diye iç siyasette MHP olarak dedik ki Kudüs bizim evimizdir biz kimseye dokundurtmayız. Bundan sonra daha güzel şeyler olacak" diye konuştu.



"Terörün kafası koparılmak üzere"



Terörle mücadelenin her zaman devam ettiğini ifade eden Aydın, "Tamamen bitti demekle zorlanıyoruz ama böyle giderse, bu mücadele azim ve kararlılığı devam ederse bitireceğiz. Bir taraftan da bölgemizle ilgili sıkıntılara tanıklık ediyoruz. Erzurum bizim olmazsa olmazımız. Sıkıntıları da hep birlikte önce Erzurum diyerek çözeceğiz. 2 gün önce HES projesi girişimi oldu. O buzdolabına kaldırılmıştı. En sakin yeri Uzundere. Biz de istemiyoruz bunu. Cazibe merkezleri de değerlendirme aşamasında bekliyoruz. Cazibe merkezi 23 ili kapsayan özellikle bölge illerini kapsayan bir durum. Biz sadece cazibe merkezi noktasında değil. Ben özellikle doğal gaz konusunu sürekli gündemde tutmaya çalışıyorum. Gerçekten Erzurum da yaşamak için ağır bedeller ödüyor bizim hemşerilerimiz. Canımı yanıyor sobası mı yanıyor belli değil. Bu konu da MHP olarak kanun teklifi verdik. Pazar da bazen 1 kilo domates 1 lira 3 kilo alana 2 lira derler. Şimdi bu mantık Erzurum'da niye bu doğalgaz bağlamında yapılmıyor. Biz bunun takipçisi olacağız" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM