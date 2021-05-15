Pro Elite League ilk devresi tamamlandı!
İlk devre karşılaşmaları tamamlandı!
Futbolseverlerin büyük bir merakla takip ettiği futbol ligi Pro Elite League ilk devresi tamamlandı. Nefes kesen maçlar boyunca izleyiciler bir an olsun bile yerinde duramadı.
13. Hafta Karşılaşmaları
Gaziantep FK Espor 1 - 1 Altay Espor
Karagümrük Espor 2 - 0 Digital Stars Esports
Bilgi Espor 0 - 3 Eskişehir Espor
Göztepe Gaming 3 - 1 Futbolist
Kasımpaşa Espor 0 - 4 1907 Fenerbahçe Espor
Team Aurora 1 - 0 52 Orduspor FK
İstanbul Başakşehir 1 - 0 Adanaspor Espor
14. Hafta Karşılaşmaları
1907 Fenerbahçe Espor 0 - 2 Team Aurora
Sivasspor Espor 1 - 0 İstanbul Başakşehir
Futbolist 3 - 1 Kasımpaşa Espor
Adanaspor Espor 0 - 1 Göztepe Gaming
Digital Stars Esports 3 - 0 Gaziantep FK Espor
Bilgi Espor 0 - 1 Karagümrük Espor
Eskişehirspor Espor 2 - 0 52 Orduspor FK
15. Hafta Karşılaşmaları
Göztepe Gaming 4 - 1 Sivasspor Espor
İstanbul Başakşehir 0 - 1 Altay Espor
52 Orduspor FK 0 - 1 1907 Fenerbahçe Espor
Kasımpaşa Espor 1 - 1 Adanaspor Espor
Team Aurora 1 - 3 Futbolist
Karagümrük Espor 1 - 2 Eskişehirspor Espor
Gaziantep FK Espor 0 - 1 Bilgi Espor
Bu karşılaşmalar sonucunda oluşan puan durumu ise şu şekilde oluştu:
Sivasspor Espor 35P
1907 Fenerbahçe Espor 33P
Futbolist 29P
Göztepe Gaming 27P
Eskişehirspor Espor 27P
Team Aurora 27P
Karagümrük Espor 27P
İstanbul Başakşehir 27P
Altay Espor 23P
52 Orduspor FK 18P
Digital Stars Esports 17P
Gaziantep FK Espor 17P
Adanaspor Espor 11P
Kasımpaşa Espor 10P
Bilgi Espor 10P
Ligin ikinci devresinde görüşmek üzere!
Kaynak: Playerbros