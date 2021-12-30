Prime Gaming Ocak 2022 oyunları sızdırıldı! Sızdırılan oyunlar 316 TL değerinde
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Amazon, Prime abonelerine özel her ay ücretsiz oyunlar ve oyun içi kozmetikler vermeye devam ediyor. Ocak 2022 tarihinde Amazon Prime Gaming'de WRC7, Two Point Hospital ve daha fazlasını içeriyor.
Amazon Prime Gaming yeni yılda kullanıcılarının yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Aralık ayında Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Football Manager 21, YouTubers Life ve daha fazlasını veren Ocak 2022 tarihinde WRC7, Two Point Hostpital'in yanında birçok bağımsız oyun veriyor.
Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.
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AMAZON PRIME GAMING OCAK 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI
- Two Point Hospital – 125,00 TL
- WRC 7 – 99,00 TL
- Abandon Ship – 40,00 TL
- In other Waters – 25,00 TL
- Paper Beast: Folded Edition – 27,00 TL
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