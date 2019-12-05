Polonya'da son 30 yılın en büyük uyuşturucu operasyonu

05.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:58

Polonya polisi tarafından 30 yılın en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi, operasyonda 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun detayları Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından açıklandı.

Kolombiya'dan geldiği belirtilen 2 tonluk uyuşturucu maddenin Polonya polisi (CBSP) ve Ulusal Vergi İdaresi (KAS) yetkililerin ortak operasyonu ile ele geçirildiğini belirten Başbakan Morawiecki "Piyasa değeri olarak son 30 yılda ele geçen en büyük uyuşturucu kaçakçılığı" dedi.

4 Kolombiyalı, 2 Polonyalı ve 1 İranlıdan oluşan uyuşturucu kaçakçılarını ele geçirmek için birçok polis ve devlet görevlisinin ortak çalıştığını belirten Başbakan, uyuşturucu maddenin Avrupa'yı hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: DHA